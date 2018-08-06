تنعموا بالعزلة عن العالم في هذه المنتجعات الإستثنائية

حياتنا لحظات، فلماذا لا ننتعم ببعض من تلك اللحظات في عزلة عن العالم لبضعة أيام، للاسترخاء بين أحضان الطبيعة لتجديد الحيوية والشعور بالنشاط.

وحول العالم، توجد الكثير من المنتجعات الجميلة التي توفر خدمات فائقة لتكون إقامة الضيوف فيها استثنائية وتفوق الوصف.

اخترنا لكم 3 منتجعات في المحيط الهندي تنعموا فيها بسحر العزلة عن العالم:

كونستانس تسارابانجينا، مدغشقر: تتمتع جزيرة تسارابانجينا بشواطئ رملية بيضاء، كما تكسوها مساحات خضراء غنّاء وتحيط بها الشعاب المرجانية البهيّة، ويمكنكم. استكشاف الجزيرة عبر التنزّه سيراً على الأقدام فوق التلال أو عبر القيام بنزهة قصيرة في أنحائها.

ويتألف منتجع كونستانس تسارابانجينا من 25 فيلا أنيقة كائنة على شاطئ نقي وتحدّه جزيرة خضراء بديعة. تنقسم الفلل بين الشاطئين الجنوبي والشمالي، وتشرف على مناظر خلابة للبحر المهيب بحيث يمكن الاستمتاع بها من الترّاس الخاص تحت سقف من سعف النخيل.

مركز السبا تطغى عليه أجواء العزلة والخصوصية، مع علاجات مساج فاخرة تخضع لها على سرير كائن فوق سطح مياه المحيط فيما تتنعّم بمنظر الغروب الخاطف للأنفاس.

شانغريلا، هامبانتوتا، سريلانكا: يحظى منتجع سبا وغولف شانغريلا هامبانتوتا بإطلالة ساحرة للنخيل المائل على الساحل الجنوبي الرائع في سريلانكا، ويقع المنتجع الراقي عند طريق البهارات القديم في المدينة التي تزخر بالتاريخ الغني، كما يضم المنتجع ملعب غولف مكون من 18 حفرة، وقرية تشتهر بالحرفيين المحليين.

ويعتبر سبا شي CHI المميز الخاص بشانغريلا مكان مميز للاستمتاع بالهدوء والعزلة بشكل شخصي والاستمتاع بمرافق العافية حيث العلاجات الصينية وعلاجات الأيورفيدا الاستثنائية.

بارك حياة غوا، الهند: يقع منتجع وسبا بارك حياة غوا الفاخر على طول شاطئ أروسيم، ومحاط بالحدائق ذات المناظر الطبيعية والممرات المائية والبحيرات الشاطئية المتلألئة، ويمكن الاستمتاع برؤيتها من تراس الغرفة الخاصة كل صباح.

ويمكن الاسترخاء في المنتجع سبا Sereno الحائز على الجوائز، حيث توجد جلسات المساج العلاجية.

غرف المنتجع التي صُممت بأجمل الديكورات العصرية والتصميمات الهندية الشهيرة التي تعطي الشعور بالراحة والخصوصية كما لو يكون الضيف في منزله الخاص.