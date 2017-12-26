لبنان رفض خطة روسية لتسليح الجيش وتدريبه.. وبوتين مستاء جداً!

تحت عنوان “ما هو سر رفض لبنان شراء اسلحة روسية بسعر مجاني” كتبت صحيفة “الديار”: “ما هو السر الذي يرفض فيه لبنان شراء اسلحة روسية بسعر شبه مجاني ويتم دفع ثمنه على مدى 10 سنوات الى 15 سنة، هذا السؤال مطروح دون جواب.

وفي السابق، قام وزير الدفاع اللبناني السيد الياس المر بزيارة روسيا وقامت روسيا بمنح لبنان 10 طائرات مقاتلة حديثة من طراز ميغ – 29، دون اي مقابل ودون دفع اي قرش مقابل الـ 10 طائرات ميغ – 29. كما عرضت على لبنان 400 دبابة من طراز ت – 72 وهي من اهم الدبابات التي ما زالت تعمل بقوة ولديها اجهزة تستطيع عبرها الرمي وهي تسير اثناء المعارك.

كما ان روسيا عرضت على وزير الدفاع الياس المر 40 طائرة مي – 8 من طوافات عسكرية قادرة على نقل الجنود واطلاق الصواريخ ضد وحدات مسلحين منتشرين على الارض، وذلك بسعر شبه مجاني ايضا، كذلك تقديم 300 مدفع من عيار 130 ملم مع ذخيرة بـ 300 الف طلقة لمدافع من عيار 130، مع العلم ان الجيش اللبناني في اكثر مرة كان لديه احتياط قذائف مدفعية لمدافع 155 ملم و130 ملم كانت 100 الف طلقة، فيما عرضت روسيا تزويد لبنان بـ 300 الف طلقة”.

وتابعت: “في آخر خبر لوكالة نوفروس التي تصدر عن قيادة الجيش الروسي، وهي الناطقة اعلاميا باسم القيادة العسكرية الروسية انه بعد اعلان السعودية عن عدم منح لبنان مبلغ 3 مليارات دولار لتسليح جيشه، وبما ان فرنسا لديها ازمة اقتصادية او ليست قادرة حاليا على تسليم اسلحة عسكرية من المخازن الفرنسية نظرا لانشغالها بنشر الجيش الفرنسي في كامل القارة الافريقية، اضافة الى سواحل ليبيا والمغرب، اضافة الى جيبوتي واضافة الى حاجة الجيش الفرنسي الذي ينتشر منه 100 الف جندي في كامل الاراضي الفرنسية لمنع اي اعمال ارهابية.

وذكر الموقع الروسي ان روسيا مستعدة لدعم الجيش اللبناني بأسلحة بسعر شبه مجاني وبتقسيط لمدة 15 سنة. وهي تقدم الى لبنان بدل 10 طائرات ميغ – 29 فانها تقدم له 24 طائرة ميغ – 29 القاذفة والمقاتلة بسعر مجاني. كما انها جاهزة لبيع لبنان 400 دبابة من طراز ت – 72 بسعر 50 الف دولار بدلا من سعر مليون ونصف مليون دولار للدبابة، كذلك على بيع لبنان 300 مدفع من عيار 133 ملم، مع 300 الف طلقة مدفع وبسعر 40 الف دولار للمدفع، بينما سعره الفعلي هو نصف مليون دولار مع معداته. كما انها جاهزة لبيع لبنان 600 ناقلة مصفحة عسكرية تسير على الجنازير وايضا منها ما يسير على الدواليب المصفّحة لنقل اكثر من 6 آلاف جندي لبناني دفعة واحدة الى اي نقطة في لبنان خلال ساعتين. كما انها جاهزة لبيع لبنان طوافات مي – 12 وهي احدث من طوافة مي – 8، وقادرة على اطلاق 36 صاروخا مع جهاز لايزر للاصابة بدقة وبيع الطائرة بسعر 250 الف دولار، مع العلم ان سعرها يوازي 8 ملايين دولار. كما انها جاهزة لبيع لبنان 150 الف بندقية من طراز كلاشينكوف الحديث والذي تم تجديده واصبح من اهم البنادق الرشاشة في العالم، وهو من موديل عام 2016، ويستعمله الجيش الروسي مع اعطاء لبنان 25 مليون طلقة كلاشينكوف، وكل ذلك بسعر 480 مليون دولار، وان يتم تسليم كامل هذه الاسلحة من المخازن الروسية وحتى سحبها من الجيش الروسي وارسالها الى لبنان وتقسيط الديون على مدة 15 سنة دون دفعة اولى، وان تقوم الناقلات العملاقة التابعة للبحرية الروسية بنقل كامل هذه الاسلحة الى لبنان خلال فترة 6 اشهر كحد اقصى، فيما يكون لبنان يحصل اسبوعيا على كمية من الاسلحة، الى ان ينتهي تسليم لبنان كامل هذه الاسلحة خلال 6 اشهر”.

وأضافت: “الموقع الروسي ذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستاء جدا من موقف لبنان، وان الولايات المتحدة لا تعطيه الا الجزء البسيط من الاسلحة، فيما روسيا ستجعل من الجيش اللبناني بمستوى الجيش الاردني قوة وقدرة، كذلك فان سلاح البحرية الروسي سيقدم الى لبنان 6 بوارج حربية كبيرة بطول 80 متر مجهزة بالصواريخ والمدافع، وذلك ضمن الصفقة، على ان يتم ارسال ضباط من سلاح البحرية اللبناني للتدرب على قيادة هذه البوارج، كذلك طاقم البوارج لاطلاق المدفعية والصواريخ منها، وهذه البوارج تعمل بالرادار الارضي وعلى الاقمار الاصطناعية، وهي قادرة على حماية الشاطىء اللبناني وحتى التصدي للبوارج الاسرائيلية التي ليست اقوى منها بل توازيها، ويمكن لهذه البوارج البحرية الروسية التي ستقدمها الى لبنان اكتشاف الهدف البحري على 250 كلم وعندها لن يكون بمقدور البحرية الاسرائيلية ضرب السواحل اللبنانية او اي بارجة حربية روسية مقدمة الى لبنان الا وترد البوارج الروسية التي تقدمها الى لبنان بالصواريخ بحر – بحر وتصيب البوارج الاسرائيلية”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط http://www.addiyar.com/article/1481256