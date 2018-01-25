النبطية: اخراج القيد بـ50 ألف ليرة

صفاء عيّاد – المدن

تشهد دائرة نفوس النبطية أخيراً زحمة، لاسيما مع ازدياد الطلب على اخراجات القيد لتسجيل التلاميذ في الامتحانات الرسمية، وطلبات الحج، إضافة إلى تزايد طلبات الحصول على الهوية وجوازات السفر مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية.

والدائرة، التي لم تشهد أي تطور ملحوظ في أدائها طيلة السنوات الماضية، لا يزال العمل فيها بدائياً. السجلات أكلها الغبار، بعضُ الأوراق الواضحة أمام ناظري المواطنين مهترئة والبعض الآخر تالف. ويمكن تخيّل ماذا سيحصل لهذه السجلات في حال إندلاع أي حريق.

ومن قرر أن يحصل على إخراج قيد، في هذه الدائرة، عليه الانتظار نحو 15 يوماً، إذا إلتزم بالطرق القانونية. فالدائرة شبة معطلة، بوجود 3 موظفين من أصل 7. والغائبون الأربعة إما في إجازات مرض أو أمومة. في حين أن الدائرة تحتاج إلى 10 موظفين على الأقل لتنجز معاملات المواطنين في وقت قصير، خصوصاً أن دائرة نفوس النبطية تستقبل طلبات ومعاملات 34 بلدة مجاورة للنبطية.

أما من أراد أن يُنجز معاملته في أقل من 24 ساعة، فعليه أن يقدم الطلب إلى المخاتير وبعض السماسرة بمبلغ يراوح بين 15 ألف ليرة و50 ألف ليرة. يسأل م. فقيه الأشخاص الذين يقفون معه في صف الانتظار: “لماذا هذا الإذلال على أبواب هذه الدائرة والفساد المستشري فيها؟ لماذا لا يتم إرسال موظفين جدداً إليها؟ ولماذا علينا دفع مبالغ إضافية طالما أننا دفعنا رسوم الطوابع؟”. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أحد الناشطين في مدينة النبطية إن “هناك مخاتير لم تمضِ سنة على انتخابهم تركوا أعمالهم وفتحوا مكاتب لإنجاز معاملات المواطنين لقاء مبالغ تتفاوت قيمتها وفق حجمها وثقلها وتعب المختار في إنجازها”.

أما مختار النبطية محمد بيطار فيشير إلى أن الحالة التي تشهدها نفوس النبطية تعود إلى الضغط على تقديم الطلبات وغياب الموظفين في الدائرة. ولدى سؤاله عن الرشى والأموال التي يدفعها المواطنون، يستنكر قائلاً: “ما في منو هيدا الحكي”. لكن، كلام بيطار تدحضه المعاينة الميدانية لـ”المدن”. فقد دفعت سيدة لقاء تقديم طلبي إخراج قيد لإبنتيها 50 ألف ليرة، بعدما وعدها أحد المخاتير بأنهما سيكونان جاهزين في اليوم التالي.

مأمور النفوس عاجز

تكدست معاملات المواطنين على مكتب مأمور النفوس محمد دهيني، الذي تطاوله عاصفة من الشائعات والاتهامات المباشرة بشأن قبوله رشى. وهو إذ يؤكد لـ”المدن” أن صرخة المواطنين محقة بشأن التأخر في تسليمهم المعاملات، إلا أنه يقول إن “يداً وحدها لا تصفق”. ودهيني الذي تسلم مهماته منذ نحو 4 أشهر، يحاول تنظيم المعاملات وأرشفتها، وفقه. لكن غياب الموظفين يعيق عملهُ، مع غياب المكننة أيضاً.

حاول دهيني ضبط دخول المخاتير إلى السراي ويقائهم خلال أوقات الدوام في أروقته، للتخفيف من محاولات إبتزاز المواطنين لتخليص المعاملات، لكنه حتى الساعة لم ينجح. أما عن نقص الموظفين، فقد نقل دهيني الصورة إلى مديرية الأحوال الشخصية التي ستنتدب ضابطاً لتقديم تقرير مفصل عن حالة دائرة نفوس النبطية. أما ردُّ دهيني على ما يُقال عن تورطه في قضايا فساد، وبأنه نُقل إلى دائرة نفوس النبطية كاجراء تأديبي، فهو دعوة إلى المشككين بالتحري عنه لدى مديرية الأحوال الشخصية.

تحرك المحافظ

يبذل محافظ النبطية محمود المولى مساعي عدة لحل هذه المشكلة، مع بلدية النبطية ونوابها، الذين قدموا اقتراحات من دون الوصول إلى نتيجة حتى الآن. الأول، هو عبر التدخل السياسي، خصوصاً بعدما نقل النائبان ياسين جابر وهاني قبيسي ملف دائرة النفوس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وعد بحل المسألة، من خلال طلب وزراء حركة أمل في الحكومة إنتداب موظفين من مجلس الجنوب لشغل الشواغر في مراكز نفوس عدة، منها النبطية. وهو حل مؤقت لتمرير الاستحقاق الانتخابي.

أما الاقتراح الثاني، فيكون عبر الطلب من مخاتير النبطية الضغط على وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر تقديم أختامهم وتوقفهم عن العمل حتى يقوم بتعيين موظفين جدد. وهو اقتراح يبدو غير عملي، خصوصاً في سياق التحضير للانتخابات.