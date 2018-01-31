كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “7 أيار 2018… لا 7 أيار 2008!”: “منذ اللحظة الأولى، كانت هناك انطباعات، بل معلومات، بأنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لن ينتهيَ قريباً، وأنه قد يستمرّ حتى الانتخابات النيابية… إلّا إذا “طارت من مكانها” في 6 أيار!

لم ينزل جمهورُ حركة “أمل” إلى الشارع لمجرد الاستعراض، بل للمشاركة بقوة في “الكباش” الدائر. وقالها بري قبل أيام بصراحة: “الضعيف هو الذي يلجأ إلى القضاء”.

الشرخُ عميق بين الرجلين والمنطقين: لم “يَبْلع” بري حتى اليوم أنّ عون وصل إلى رئاسة الجمهورية خلافاً لرغبته. وعون لم “يَبْلع” أنّ موقع بري كرَّسه الرمز الأقوى شيعياً، كما الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، وأنه ثابت في موقعه في المجلس العتيد أيضاً.

لقد تبلّغ عون بوضوح أنّ “الحزب” ينحاز إلى بري في الأمور الجدّية، وأنه فقط في الأمور البسيطة يناور بين الرجلين منعاً للإحراج. ولكن، الأهم، هو أنّ “الحزب” بقي متفرِّجاً على النزاع الذي يتفاقم بين الحليفَين الشيعي والمسيحي. وكثيرون يقولون إنه كان قادراً على إنهائه أو تطويقه على الأقل، كما جرت العادة.

لماذا لم يتدخّل “الحزب” هذه المرّة بين الحليفَين؟ وما علاقة النزاع الدائر بالانتخابات؟

المتابعون يضعون الأمرَ بين واحدٍ من احتمالين:

– الاحتمالُ الأول هو تطيير الاستحقاق المقرَّر في 6 أيار المقبل. فتفجير النزاع السياسي على مداه، مع ما يرافقه من أجواء مشحونة، ربما يبرِّر ذلك. ويمكن أن ينشأَ تقاطعٌ بين عدد من القوى النافذة في هذا الشأن، وأبرزها صاحب الكلمة الأقوى، “حزب الله”.

فـ”التيار الوطني الحر” ليس متحمّساً لانتخابات تؤدّي إلى خسارته الكتلة النيابية الفضفاضة التي استطاع تشكيلها في ظلّ قانون الانتخاب الأكثري وبدعم “حزب الله”، والتي ستتقلّص حتماً بتأثير القانون الحالي.

وكذلك، يفضّل الحريري إبعادَ كأس الانتخابات بالنظام النسبي الذي لم يستطع الهرب منه. فكتلةُ رئيس الحكومة ستتقلّص كثيراً في الانتخابات المقبلة. وهو يدرك ذلك ويسلّم بالأمر على مضض”.