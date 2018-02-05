نفايات طرابلس: السرطان يقتل 5 أشخاص في شارع واحد

جنى الدهيبي – المدن

جبل النفايات في طرابلس لم يعد كارثة بيئيّةً تضرب المدينة فحسب. هو كارثةٌ صحيّة أيضاً، بعدما بات السرطان شبحاً يغزو بيوتهم. ليست صدفةً أن يحصد السرطان أرواح 5 مواطنين من شارع لطيفة في منطقة الزاهرية في شهر كانون الثاني 2018. اثنان منهم توفيا في اليوم نفسه. هذا الشارع، الذي يقع جبل النفايات خلفه مباشرةً، تحوّلتْ حياة أبنائه إلى كابوسٍ “سرطاني”. إذ لا تخلو بناية فيه من مريضٍ يُصارع أوجاع هذا المرض الخبيث. يدرك أبناء الحي أنّ ما يُصيبهم من أمراضٍ، هو نتيجة سكنهم على مسافةٍ قريبةٍ من هذا الجبل، الذي يستنشقون منه رائحة موتهم.

في هذا الشارع، “نعيش حياةً مليئة بالسموم والروائح الكريهة التي أصبحت جزءاً من يومياتنا، بسبب الغازات التي تصدر عن الجبل، وتحملها الرياح الشمالية التي تضرب الشارع”، يقول جمال الساعاتي، وهو واحد من سكان الشاع.

قبل عامين، “توفى عمّي مصاباً بالسرطان، وهو يسكن في الشارع نفسه. وأخيراً، بدأنا نلتمس ظاهرة تفشّي هذا المرض بشكلٍ مريب، وأعداد المصابين تزداد عاماً تلو الآخر، وأغلبهم من الشباب، لاسيما أنهم يكتشفون المرض في مراحله المتأخرة، ولا يستطيعون مقاومته سوى أشهر قليلة، لعدم تجاوب أجسادهم مع العلاج”. أمّا إذا استمر الوضع البيئي والصحي بالتدهور نحو الأسوأ، فـ”يبدو أننا سنتفوق بأعداد المصابين على منطقة شكا التي يتفشى فيها المرض”.

أحمد يوزباشي البالغ 60 عاماً، لديه محل في شارع لطيفة، وهو مصاب بالسرطان، فقد صديقه نوار العجم الذي يعمل مقابل محلّه، الشهر الماضي للسبب نفسه. يقول ابنه بلال لـ”المدن”: “يعاني والدي من المرض منذ عامين، وقد تحولت حياتنا في هذا الشارع إلى مأساة حقيقيّة، ونحن نموت كلّ يومٍ بسبب الروائح القاتلة، من دون أن يكترث أحد من المسؤولين لحالنا، رغم أنّ أغلب أبناء الزاهرية باتوا مهددين بالإصابة بالمرض”.

في الواقع، ليس شارع لطيفة وحده المصاب بهذا الداء. السرطان يغزو المدينة بأكملها. ورغم عدم وجود احصاءات علميّة دقيقة، يشير مصدر طبّي لـ”المدن” إلى أنّ “المستشفيات في طرابلس بدأت تلحظ الارتفاع الكبير في معدل أعداد المصابين بمرض السرطان في طرابلس، وتحديداً بالجهاز التنفسي والكلى، وهو ما يمكن ربطه بالمحيط البيئي السيء الذي يعيش فيه المصابون”.

وفي هذا الصدد، تُشير الباحثة البيئية الدكتورة ميرفت الهوز في حديث لـ”المدن” إلى أنّ التطرق إلى تلوث الهواء وشرح طرق معالجة النفايات الصلبة، “يتناول في الصميم تأثّر البيئة والصحّة على حدٍّ سواء”. وفي ما يخصُّ جبل النفايات في طرابلس، “تنتج عنه انبعاثات غازيّة تؤثر على الجهاز التنفسي وتتحول إلى أمراض دائمة كالربو والدوخة وأوجاع في الرأس، تؤدي تراكماتها إلى تكوّن كتل سرطانيّة”.

علميّاً، بحسب الهوز، يغيب عن جبل النفايات شروط المطمر الصحي، إذ لا يعالج الغازات والسائل الناتج من عملية التفكك في المطمر. وحتّى لو قاموا بمعالجتها، يبقى هناك غازات متطايرة تؤدي إلى الأمراض. فـ”المكب العشوائي سُمي عشوائيّاً لأنه لا يعالج السائل الناتج من عملية التفاعل الكيماوي، ولا يُعالج الغازات والروائح المنبعثة من هذه العملية. ما أدى إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض السرطان في طرابلس بشكلٍ ملحوظ وكبير جداً”.

وما يحدث في شارع لطيفة، هو بسبب قرب المساحة مع الجبل التي لا تتوافق مع الشروط القانونية والعلمية. “لأنّ أقرب منزل من المطمر، يجب أن يبعد عنه واحد كيلومتر مربع على الأقل”.

وتشير الهوز إلى أنّه في كلّ الأقضية التي فيها مكبات عشوائيّة ترتفع نسبة وفيات المصابين بالأمراض في الجهاز التنفسي. وفي احصائية أخيرة لبلدية بطرام في قضاء الكورة، التي فيها مكب عشوائي، تبيّن أنّه منذ رأس السنة حتّى نهاية شهر كانون الثاني 2018، سجّلت المنطقة وفاة 7 أشخاص مصابين بالسرطان. تضيف الهوز: “الوضع خطير جداً، وحان الوقت للجوء إلى الإدارة المستدامة عبر فرز النفايات من المصدر ومعالجتها، ومن ثمّ طمر ما تبقى من عملية المعالجة”.

لكن السؤال: هل بدأت معالجة جبل النفايات الحالي في طرابلس، بعدما أصدرت الحكومة قراراً بإغلاقه وفتح مطمر صحيّ بديل؟ يجيب عضو بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش: “الطمر في جبل النفايات لا يزال مستمراً رغم القرار الحكومي بإغلاقه”.

أمّا المطمر البديل الذي من المفترض أن يجري إنشاؤه خلف المطمر الحالي في المساحة الفارغة التي تبلغ نحو 25 ألف متر مربع، فلم يبدأ العمل فيه حتّى اللحظة. ووفق بخاش، ثمّة غموض كبير يلفّ تفاصيل بدء العمل في هذا المطمر الذي تعهدت شركة بادكو بإنشائه. فـ”لا أحد يدري إذا ما أرسل مجلس الإنماء والإعمار إلى اتحاد بلديات الفيحاء الدراسة بشأن المطمر البديل، والملف يشوبه الغموض. وعلى الأرجح، هناك توجه إلى ردم البحر بمساحة تعادل مساحة الأرض، حتّى تبلغ مساحة المطمر البديل نحو 50 متراً مربعاً. وهو ما يطرح علامات استفهام”.

لكن، يبدو أنّ “الإصرار على الكتمان ولفلفة الموضوع، قرار سياسي، تفاديّاً لانعكاساته في الشارع قبل الانتخابات”. وهو ما يعني حتماً، أنّ لا حلول قريبة ستنقذ حياة الناس وهم يُقتلون من الروائح المميتة، التي تنبعث من الجبل.