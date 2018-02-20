بعد تحدّي عون لتل أبيب.. موقع بريطاني يحذر من اندلاع الحرب!

تساءل موقع “إكسبرس” البريطاني عما إذا كانت الحرب العالمية الثالثة ستندلع قريباً، منطلقاً من التصريحات “الحادة” التي أدلى بها قائد الجيش العماد جوزف عون خلال المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط” الذي نظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني.

وفي تقريره، سلّط الموقع الضوء على خطاب عون الذي أعاد فيه التأكيد على “رفضنا القاطع إقدام العدو الاسرائيلي على المسّ بسيادة لبنان وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية”، وعلى عدم توفير “الجيش وسيلةً متاحةً للتصدي لأي عدوان إسرائيلي، مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات”، متحدّثاً عن التوترات بين لبنان وإسرائيل على خلفية الجدار الذي تنوي إسرائيل تشييده على الحدود الجنوبية و”البلوك 9” النفطي الذي تدعي ملكيته.

ولفت الموقع إلى أنّ تصريحات عون تأتي بعد يومين على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران والمجموعات التي تدعمها بتشكيل خطر على تل أبيب، مذكّراً بتصريحه أمام مؤتمر ميونخ للأمن: “المؤسف أنه بينما ينكمش “داعش” تتوغل إيران. فهي تحاول إقامة هذه الإمبراطورية المتصلة حول الشرق الأوسط من الجنوب في اليمن لكنها أيضا تحاول إنشاء ممر بري من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان وغزة، هذا تطوّر خطير جداً بالنسبة لمنطقتنا”، وبتهديده: “سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب”.

كما ذكّر الموقع بتصنيف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “حزب الله” بـ”المنظمة الإرهابية” واتهامه بأنّه “ذراع أو وكيل لإيران”، وبتصريح وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، بأنّ بلاده “ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله”.

الموقع الذي قال إنّ لبنان اتهم إسرائيل بالتذرّع بـ”حزب الله” لاجتياح المنطقة، حذّر من أنّ منسوب التوترات ارتفع في الشرق الأوسط، ومن أنّ الحرب الكلامية تتطور سريعاً بين اللاعبين الإقليميين.

(ترجمة “لبنان 24” – Express)