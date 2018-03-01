خفايا ومعلومات عن قضية ساري ورالف.. ماذا فعلت الطبيبة؟

نغم عوّاد – “رادار سكوب”

بين ليلة وضحاها تحوّلت الحادثة الفردية بين الشابين “رالف” و”ساري” الى قضية رأي عام، وذلك بفضل مواقع التواصل الإجتماعي وسرعة انتشار الخبر. وبين ليلة وأخرى تحوّلت الشابة المثقفة “ز.ر” من ابنة بيت محترم ومشهود له، ومن طبيبة لها مكانها في المجتمع الى صورة يتقاذفها الجهلاء بعبارات وكلمات جارحة ونابية عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام للنيل من كرامتها والتشهير بها. فكيف لا وهي فتاة لبنانية كانت تسهر مع صديقها أسوة بمعظم الفتيات اللبنانيات؟

فالكرامات في لبنان أصبحت مباحة للتحليل واختلاق الروايات خصوصاً عندما تكون الضحية فتاة.

روايات عدة تم تناقلها منذ لحظة انتشار الخبر عن الإشكال الذي وقع بين “ساري ورالف”، لعل أبرزها ان المسبب للحادث هي الفتاة التي كانت برفقة المهندس “رالف”. إلا أن الحقيقة مغايرة وينقلها موقع “رادار سكوب” بدقتها كما جاءت في افادات الشهود ووفق تقارير امنية أرفقت بالتحقيقات.

ليل السبت 24/02/2018 دخل رالف برفقة صديقته “ز.ر” الى احد الملاهي الليلية في منطقة بيروت، حيث تم الترحيب بهما وذكر اسميهما بشكل علني، الامر الذي لفت انتباه ساري بحضور رالف الذي يعرفه من قبل واسترعى اهتمامه الفتاة التي كانت برفقته.

بحث عن اسمها عبر تطبيق انستغرام، فوجدها وارسل اليها بعض الكلمات كطلب التعرف اليها. انتهت السهرة وذهبا الى أحد الأفران المعروفة لأخذ الفطور، وخلال الجلسة اخذ رالف هاتفها فتفاجأ بوجود رسالة من ساري عبر تطبيق “انستغرام” يعلن فيها رغبته في التعرف على صديقته، فاستشاط غضباً، وتوجه نحو الشارع حيث يقطن الاخير وسط صراخ صديقته التي كانت تطلب منه عدم القيام بأي خطوة وتحاول تدارك الموضوع خصوصاً ان رالف كان بحال السكر. الأمر الذي تؤكده كاميرات المراقبة المثبتة في المكان والتي تظهر مرور سيارة رالف أكثر من مرة في موقع الحادث.

أقدم المهندس “رالف” على رمي كرات من الثلج كانت موجودة في كأس بحوزته، على سيارة ساري المتوقفة امام منزله، وهو يردد “خلي ينزل يقلك شو بدو منك” ولدى توقفه امام المنزل ووسط طلب “ز.ر” الإنسحاب وتدارك الأمور فوجئ بالشاب ساري امامه وبحوزته مسدس، حاول الانطلاق الى الخلف، إلا أنه تقدم نحوه عن طريق الخطأ وحصل الحادث. فوقع ساري في احدى المجاري (الريغار) حيث أصيبت يده جراء جسم حديدي.

طلبت “ز.ر” الترجل لمساعدة “ساري” ومحاولة اسعافه خصوصاً انها طبيبة متخصصة، ولكن الخوف كان قد أيقظ “رالف” ودفعه الى الفرار. إلا أنهما اتصلا بالصليب الاحمر اللبناني، ومن المؤكد ان الصليب الأحمر يحتفظ ببيانات النداءات وموثق لديه رقم المتصل.

ويوم أمس تم الإستماع الى إفادة الفتاة من قبل مفرزة جونية القضائية، بصفة شاهد وتُركت بناء لقرار النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون. في حين تمت مصادرة المسدس الذي شهره “ساري” ليلة الحادثة.

إذا، الرواية الحقيقية البعيدة كل البعد عن زيادات أو سيناريوهات ننقلها كما هي، وتكشف مصادر مطلعة على مسار التحقيقات لموقع “رادار سكوب”، ان الوكيل القانوني للشابة “ز.ر” كلف فريقاً متخصصاً لرصد كافة التعليقات والمعلومات المضللة والمسيئة لموكلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وانها ستقاضي أي شخص تناقل صورتها او نشرها او أعاد نشرها، فضلاً عن اصحاب التعليقات المسيئة، ووسائل الإعلام التي شهّرت بها وتبنت روايات أشخاص حاولوا تضليل التحقيق وذلك إحقاقاً للعدالة والحق.