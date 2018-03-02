الخرق الشيعي هو الهدف الاول لخصوم حزب الله في بعلبك – الهرمل

ايمن عبدالله – الديار

رغم كل ما يقال عن إيجابيات القانون الانتخابي الجديد بالنسبة للثنائي الشيعي، يبقى للنظام النسبي خطره على جميع القوى السياسية، اذ لا يمكن لأي فريق سياسي أن يفوز بكل المعارك الانتخابية، وحزب الله هو أحد هذه القوى التي تواجه تحديات صعبة، وتحديدا في دائرة بعلبك الهرمل.

يدخل حزب الله المنافسة في هذه الدائرة عبر لائحة مكتملة من 10 مرشحين، يتوزعون على الطوائف كالتالي: 6 شيعة، 2 سنّة، 1 موارنة، 1 روم كاثوليك، في ظل وجود 312531 ناخبا بالاضافة الى 2873 مغتربا مسجلا ما يعني أن مجموع الناخبين يساوي 315404، يتوزعون على الشيعة 226 ألفاً تقريبا، السنّة 41 الفاً تقريبا والمسيحيين 41 الفاً تقريبا أيضا. اما بالنسبة لاسماء المرشحين على لائحة الثنائي الشيعي فهي: حسين الحاج حسن، علي المقداد، ابراهيم علي الموسوي، إيهاب حمادة، جميل السيد، غازي زعيتر، الوليد سكرية (سنّي)، كامل الرفاعي (سنّي) وألبير منصور(كاثوليكي)، وبقاء المقعد الماروني حائرا بين النائب الحالي إميل رحمة، وباتريك فخري.

لم تكن الأسماء التي رشّحها حزب الله في بعلبك الهرمل وتحديدا الشيعية منها على قدر آمال العشائر والعائلات بحسب مصادر مطلعة، خصوصا وأن هؤلاء كانوا يأملون في تمثّل مدينة بعلبك بمرشح على الأقل، ولكن حزب الله كما حركة أمل أوضحا أن المرشحين يمثلون «الخط» السياسي لا المنطقة التي ينتمون إليها أو التي يترشحون فيها، الا أن ذلك لم يلغ فكرة وجود اعتراضات واسعة استدعت تدخل أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله شخصيا للحديث عبر الإعلام مع عائلات وعشائر هذه الدائرة.

قال السيد في خطابه يومها: «ان دائرة بعلبك ـ الهرمل موضع اهتمام كبير وستكون محط الانظار، ومن أسباب ذلك هوية وانتماء وتاريخ المنطقة مع المقاومة، وكل عنوان المعركة الانتخابية عند الاميركان والسعودية وبعض القوى حزب الله في الانتخابات الى اين»، كاشفا «انه عندما تبدأ السفارة الاميركية والسعودية الحديث عن تشكيل اللوائح والدعم المالي فمن اهم المناطق المفتوحة العين عليها هي بعلبك الهرمل، ومسؤوليتنا واضحة تجاه ذلك» .

تمكّن السيد نصر الله بحسب المصادر من لملمة الأوضاع في بعلبك الهرمل، وكان تأكيد من العائلات أن الاعتراض على الأسماء لا يعني الاعتراض على الخط والنهج. وأكد نائبه الشيخ نعيم قاسم ان المشروع الوطني الأكبر هو العمل الوطني العام هو المقاومة هو الاهتمام بالمنطقة وعدم الأخذ بحملات تقول ان هناك حفرة في طريق او عدم اهتمام بمريض وقال له: «اذا واحد قال ما بدي اعطي صوتي، طيب ليش؟ زعلان#0236 يعني إذا زعلت بتتزفت الطريق؟ ما بتتزفت.. اذا زعلت بصيبك مرض من الزعل وبتفوت عالمستشفى وبصير بدك تدفع تكاليف للمستشفى وبدو يرجع النائب يفوتك عالمستشفى»#0236 يتابع الشيخ مخاطبا: «خفف عنا تكاليف يا اخي وروح صوت وخليك مرتاح شوي وخلينا نتفاهم مع بعضنا».

إزاء هذا الواقع، يعاني حزب الله بحسب المصادر من صعوبة «جمع» العائلات البعلبكية تحت لوائه كما يريد، ولكنه بالمقابل يراهن على الفترة التي تسبق الانتخابات كي يُعيد التواصل بين الجميع في هذه الدائرة التي تشكل للحزب هاجسا كبيرا كون المعركة التي يخوضها ستكون «منع الخرق الشيعي». وتضيف المصادر: «في دائرة بعلبك الهرمل مقعدان سنيان وآخران مسيحيان، ولكن حزب الله لا يخشى على هذه المقاعد إن خسر نصفها، بل معركته الأساسية تكمن في الفوز بالمقاعد الشيعية الست، لأن ما قاله السيد نصر الله عن هجمة غير مسبوقة على هذه الدائرة لم يأت من فراغ».

وتكشف المصادر أن المعارضين للثنائي الشيعي لن يخوضوا الانتخابات ضدّه طمعا بمقاعد سنيّة ومسيحية، بل مقاعد شيعية حصرا، لان المطلوب خارجيا هو الحصول على مقعد شيعي في دائرة بعلبك الهرمل، تتمكّن المنظمات الدولية والدول المانحة والجمعيات «المشبوهة» من الدخول الى هذه البيئة عبره، ومراكمة المساعدات لتوسيع رقعة المعارضين للحزب، مشيرة الى أن التدقيق في أرقام إحدى المنظمات الدولية العاملة في لبنان، منذ شباط الماضي حتى اليوم تُظهر أن نصف ميزانيتها رُصدت لمشاريع في بعلبك والهرمل، الأمر الذي لم يحصل سابقا على مدى سنوات، ويجعله متابعا عن كثب من قبل المسؤولين في حزب الله.

وتشير المصادر الى أن الخشية تكمن في احتمال الخرق الشيعي، خصوصا وأن تيار المستقبل الذي يُعتبر رأس حربة هذا المشروع يملك عدد أصوات يخوله من الوصول الى الحاصل الانتخابي الذي قد يكون 15700 صوتا اذا ما تشابهت نسب الاقتراع في الدائرة بالنسب المسجلة عام 2009 أي 50 بالمئة، نظرا لأن «المستقبل» يملك خزانا انتخابيا في بلدتي الفاكهة وعرسال فقط يصل الى حدود الـ 23 ألف صوت قد يقترع نصفهم، وهذا دون الحديث عن الشخصيات الشيعية المعارضة والمسيحيين المحسوبين على القوات. وتقول المصادر: «يتوقع حزب الله أن يقوم تيار المستقبل بتنفيذ «الخطة» الأجنبية المرسومة ودعم أحد المرشحين الشيعة والسعي لتحقيق الخرق الشيعي لاستكمال المشروع من خلال الدعم المالي الكبير الذي سيحصل عليه هذا النائب للقيام بمشاريع وتقديم المساعدات المالية وجذب العائلات الشيعية غير المحزّبة، والفقيرة تحديدا».

يعلم حزب الله جيدا أن مشاريع إضعاف الحزب والمقاومة ستنطلق من بعلبك الهرمل، بسبب الوضع الاجتماعي لسكان هذه المنطقة المهملة من قبل الدولة اللبنانية، لذلك قرر تكثيف جهوده في دائرة بعلبك الهرمل والسعي لرفع نسبة تصويت «الشيعة» وإيصال عدد المقترعين الى 190 ألفا، ما يعني ان الحاصل الانتخابي سيصبح 19 ألفا، الامر الذي يزيد من صعوبة الوصول إليه من جهة، وزيادة الأصوات التفضيلية للمرشحين الشيعة من جهة ثانية لمنع خرقهم، علما انه وفي نفس السياق يفضّل حزب الله خسارة أحد المقاعد السنّية لا المسيحية، لأن المنافس المسيحي سيكون من حزب القوات اللبنانية.

كذلك قرر الحزب أن يكون أمينه العام «مخاطبا» دائما لأهل بعلبك الهرمل، لمنع تكرار «الهفوات» التي تزيد «الطين بلة»، فهل ينجح الحزب ومعه حركة أمل بشد عصب جمهورهم ومنع الخرق الشيعي؟