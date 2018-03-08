جمهور حزب الله سيقوم بمفاجأة في الانتخابات النيابية!؟

كتبت الديار: ستقدم المقاومة في الانتخابات النيابية اكبر درس ديموقراطي وستعطي درساً في الديموقراطية الى العالم وسيقوم جمهور المقاومة بالتصويت وسينزل الى صناديق الاقتراع بما يزيد عن مليون واربعماية الف ناخب رداً على المحاولات الاميركية ـ السعودية لاضعاف حزب الله والمقاومة وهذا هو هدفهم الاساسي والمقاومة حضّرت مفاجآت انتخابية وتعرف كيف ترد.

ادى تقرير المخابرات السعودية في السفارة السعودية في بيروت الى انذار من الديوان الملكي بأن حزب الله سيحصل في الانتخابات النيابية على الاقل على 5 مقاعد سنية وهذا يحصل للمرة الاولى في لبنان.

لذلك، فان الوزير فيصل كرامي الذي تربطه علاقة جيدة مع السعودية وهو سني في عمق ايمانه، وقريب جدا من حزب الله الذي دعم توزيره في الماضي، والآن يدعمه في طرابلس من خلال 32 الف صوت علوي في جبل محسن.

اشارة الى ان كرامي سيحصل على 50 الف صوت عبر زعامة آل كرامي في طرابلس. وهكذا يكون حزب الله امن نجاح فيصل كرامي دون ان ينتمي الى الكتلة النيابية لحزب الله.

اما في صيدا، فحزب الله يدعم المرشح اسامة سعد حيث لديه شعبية كبيرة في المنطقة، اضافة الى جبل الريحان والقرى الشيعية وقرى جزين، كما ان اصوات الشيعة في حارة صيدا والتي كبرت واصبحت بحجم صيدا كلها ستصب لمصلحته، وهناك الكثيرون ممن هم مسجلون في حارة صيدا من الطائفة الشيعية كذلك سيصوتون له. وحزب الله الذي يحتاج لاصوات المسيحيين وهم اكثريتهم من الوطني الحرّ سيتحالف معه في جزين ليضمن نجاح المرشح السني اسامة سعد، لان اصوات ناخبي صيدا – جزين تقدر بـ69 الف صوت. وهكذا يكون حزب الله قد ضمن المقعد السني الثاني بعد مقعد طرابلس.

وهنالك في بيروت الثانية مقعد سني يمكن ان يأخذه حزب الله عبر دعم فؤاد مخزومي الا ان الحسابات في بيروت الثانية غير مضمونة.

وبالانتقال الى البقاع الغربي، فان حزب الله يدعم عبد الرحيم مراد ويدرس كل الاحتمالات لكي يضمن المقعد السني في البقاع الغربي فان حزب الله يدعم عبد الرحيم مراد ويدرس كل الاحتمالات لكي يضمن المقعد السني في البقاع الغربي.

اما في البقاع الاوسط، فان قوة الشيعة في هذه المنطقة قوية جدا بدءا من الكرك الى ابلح الى علي النهري وكافة القرى الشيعية في المنطقة، فتحالف حزب الله وحركة امل، سواء كان مع النائب نقولا فتوش او السيدة ميريام سكاف، سيؤدي الى نجاح المرشحين السنّة في البقاع الاوسط، كما ان هنالك نفوذاً شيعياً قوياً في شتورا وزحلة، حيث التجارة والمصالح المشتركة ويقدر العدد الناخبين بـ 11 الف صوت، والمزاج الشعبي في شتورة وابلح وعلي النهري وقرى شيعية كثيرة يميلوا الى دعم نواب السنة الذي يدعمه حزب الله، وبما ان الدولة غائبة عن القرى الشيعية والبقاع الاوسط، يقوم حزب الله بحل المشاكل مع العائلات وهو له وزن كبير في هذه المنطقة.

كما ان القرى السنية برّ الياس وغيرها لها مصالح مع دمشق رغم الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات، لكن العلاقات مستمرة بين سنة البقاع الاوسط وسوريا، وكون مركز قيادة المخابرات السورية كان في عنجر وهو قرب القرى السنية المحيطة بعنجر، فلدى سوريا تأثير كبير، اضافة الى تأثير حزب الله، ومن هنا، فان حزب الله سيحصل على نائبين سنيين في قضاء زحلة.

واذا انتقلنا الى بعلبك – الهرمل فهناك مقعدان سنيان يعمل حزب الله على الحصول عليهما، فان جمهور حزب الله وامل يسيطر بشكل ضخم على المنطقة، خصوصا وان الاصوات الشيعية تشكل من مجموع الناخبين 73% ، ولذلك، يستطيع جمهور حزب الله وامل ايصال مرشحين سنيين في منطقة بعلبك – الهرمل، نظراً للكثافة السكانية الشيعية في هذه المنطقة.

وفي مطلق الاحوال، فان حزب الله الذي يقود المعركة الانتخابية ديموقراطياً، يعرف ان اسرائيل تراقب الوضع اللبناني ومتيقنة بأن في لبنان 100 الف صاروخ تملكها المقاومة وموجهة نحو اسرائيل وتعرف ايضاً ان 50 الف صاروخ مزروعة في جنوب سوريا في مناطق درعا وسعسع الى كافة الغابات على حدود الاردن مع سوريا.

وهنا تجدر الاشارة، الى ان اكبر مناورة اميركية – اسرائيلية بدأت اليوم تحت عنوان كيفية الرد على غزارة الصواريخ المنهمرة على اسرائيل.

ويبقى ان الجيش اللبناني الذي تدرب اميركا ضباطه وتزوده بالسلاح والطائرات، فان الجيش اعلن بصراحة ان لبنان لا تربطه بالعدو الاسرائيلي الا اتفاقية هدنة 48، واي محاولة للعدو الاسرائيلي لبناء الحائط الاسمنتي على الحدود، سيقوم الجيش اللبناني بالرد عسكرياً، وهذا الامر يخيف اميركا جداً لانها تريد الاستقرار والامان في لبنان، وهي تتخوف من ضربة عسكرية جوية من اسرائيل وانتشار الفوضى والخلايا الارهابية النائمة.

لذلك، عرف حزب الله كيف يواجه اميركا ديموقراطيا وشعبياً خلال الانتخابات، وعبر جمهوره وجمهور امل الذي يصل الى مليون و200 الف ناخب، اضافة الى 400 الف مؤيد ومناصر لحزب الله.

وهكذا، تكون اميركا فشلت في حصار حزب الله والمقاومة، وما دام ان اوروبا واميركا يدعوان الى الديموقراطية، فلن يستطيعا بعد الانتخابات الا ان يعترفا بان حزب الله يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، كما ان حزب الله باستلامه لاحدى الوزارات السيادية سيجبر الدول الكبرى على التعاطي مع وزرائه، اضافة الى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثابت بأن لبنان بحاجة الى سلاح حزب الله.

فهذا الموقف الرسمي سيكون له وزنه الكبير داخل الجامعة العربية وفي الامم المتحدة ومجلس الامن وسيكون له وقعه الكبير على علاقة لبنان مع كافة الدول العربية والغربية.

واميركا لا تريد غطاء شعبياً ديموقراطياً لحزب الله، بل تريد عزله وكانت تعتقد انه لن يحصل في الانتخابات الا على 6 او 8 مقاعد من اصل 27 نائباً شيعياً، لكنه بتعاطيه الديموقراطي سيحصل على 13 نائباً الا اذا تنازل عن مقعد للرئيس نبيه بري.

مع العلم، ان حزب الله مصمم على نيل 13 نائباً شيعياً من اصل 27 وينضم اليه تحالف من حوالى 8 نواب الى 11 نائباً، عبر اعطاء رئيس الجمهورية الماروني العماد ميشال عون الدعم والتأييد من ايام ورقة التفاهم الى خطاب الرئيس عون في جامعة الدول العربية حيث اكد على ان لبنان بحاجة الى سلاح حزب الله.

ان حزب الله اعطى مثالاً نموذجياً خلال تحضيره للانتخابات، فهو يقود المعركة بديموقراطية ولا ظهور لاي سلاح ولا يوجد اي تدخل ايراني ولا موفدين ايرانيين، كما هو حاصل مع السعودية واميركا حيث تتدخلان في الانتخابات.

ولذلك، فان حزب الله سيدخل الحكومة بقوة من خلال دخوله المجلس بقوة كبيرة، واذا كان حزب الله اخذ في الماضي وزارات غير سيادية، فانه هذه المرة يريد مقعداً وزارياً رئيسياً، وقد يستغرب البعض ان حزب الله هذه المرة مصمم على تسلّم وزارة الخارجية، وان يتسلم الموارنة وزارة الدفاع والسنّة وزارة الداخلية، ووزارة المالية لطائفة الروم الارثوذكس.

ومع ان بري مصر على تسلم دائم لحقيبة الوزارة المالية، الا ان اللعبة الكبرى التي يراها حزب الله وهي زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى واشنطن والاعلان عن «صفقة القرن» والتي تنص على اعطاء سلطة الحكم الذاتي للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، ووصل الضفة بغزة بأوتوستراد مغلق ليس له اي مخرج او مدخل من رام الله الى الى غزة مباشرة، وستكون العاصمة مدينة ابو ديب التي هي تابعة لبلدية القدس، ولكنها خارج القدس المقدسة والتاريخية، وهي امتداد لعقارات زيتون واشجار حصل عليها الفلسطينيون من طائفة الروم الارثوذكس ومن فلسطينيين سنّة، وهي على حدود القدس.

كما تنص «صفقة القرن» على عدم حق العودة وابقاء حدود الضفة الغربية بيد الجيشين الاسرائيلي والاردني ومراقبين من السلطة الفلسطينية، ولن تكون هناك حرية عبور بل سيشرف الجيش الاسرائيلي على عملية العبور على كامل نهر الاردن مع الجيش الاردني.

اما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فـ«صفقة القرن» تقول إن مساحة سيناء 30 الف كيلومتر مربع وتربتها ليست صحراوية بل يمكن الزراعة فيها، وتاريخياً كانت سيناء ضمن فلسطين واقتلعها الاحتلال البريطاني واعطاها لمصر سنة 1947 ، ولذلك فان «صفقة القرن» تقضي بإعطاء 8 الاف كيلومتر مربع من سيناء تمتد من رفح عل طول شاطئ غزة وامتدادا نحو العريش وصولاً الى ممرات متلا في قلب سيناء حيث كانت الحواجز التي توقف المصريين في حرب 73 وحيث حواجز جيش الاسرائيلي امام ممرات متلا عام 73 ايضاً، باستثناء قيام المخابرات القضائية الاميركية بكشف خط على طرف سيناء الغربي بين 20 الى 30 كلم، وقد تقدم الجيش الاسرائيلي بسرعة كبيرة لمحاصرة مدينة الاسماعيلية في عملية اسمها الدفرسوار وقادها ارييل شارون.

وقطع الجيش الاسرائيلي يوم ذاك عن الجيش المصري الثاني في الاسماعيلية وعلى الارجح كانت لعبة بين انور السادات والاسرائيلي وزير خارجية اميركا كيسنجر لوقف القتال في سيناء لكي ينصرف الجيش الاسرائيلي على الجبهة السورية في جولان حيث تقدم الجيش السوري، حيث قامت اميركا باقامة جسر جوي في المانيا وزودتها بالطائرات و الدبابات واعلن وقت ذاك كيسنجر الاسرائيلي الانذار النووي .

لذلك عبر «صفقة القرن» وبتمويل سعودي – كويتي – اماراتي وبخاصة امارات ابو ظبي والبحرين وقطر، اضافة الى دول مانحة من 27 دولة اوروبية واميركية، كما ان اليابان وكوريا والصين في مؤتمر الدول المانحة لاقامة الدولة الفلسطينية وتكون «صفقة القرن» ضمت الضفة الغربية الى فلسطين 48 وابقت 650 الف مستوطن يهودي في الضفة، على ان تعطي اسرائيل 3% من ارض صحراء النقب لتوسيع غزة بطول 220 كيلومتراً وعمق 35 كلم اضافة الى 8 الاف كلم2 من سيناء وتتم عودة الفلسطينيين الى سيناء والعريش وممرات متلا.

وهكذا عندما علمت السعودية بتقرير المخابرات السعودية في لبنان بان حزب الله سيحصل على 5 مقاعد سنية من فيصل كرامي الى اسامة سعد الى عبد الرحيم مراد ومقعد او مقعدين في زحلة ومقعدان في بعلبك – الهرمل، اعتبرت السعودية ان هذا سيكون ضربة كبيرة لها، عندها تراجع ولي السعودي محمد بن سلمان عن معاداته للرئيس الحريري وارسل موفداً الى بيروت هو نزار العلولا لدرس الوضع الانتخابي والذهاب مع الحريري الى السعودية، كذلك فعلت اميركا فارسلت معاون وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد، وفي اجتماعاتهما ركزا كثيرا على انه لا يجب ان يحصل حزب الله على كتلة نيابية كبيرة يشكل مجموع ناخبيها مليون ناخب وبهذا كما يضرب مصداقية اميركا وقسم من اوروبا بان حزب الله هو ارهابي كما تدعيان، فان حزب الله هذه المرة طبق الاصول الديموقراطية حرفياً وكلف الامين العام لحزب الله نعيم قاسم باجراء المشاورات مع كل الاطراف دون تهويل وضغوط وتشاور مع كافة الكتل واتخذ موقفه الديموقراطي ضمن التحالف الثنائي الشيعي.