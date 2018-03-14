“الكابوس الأسوأ”.. تسريب من دائرة ترامب عن حرب إسرائيلية مع “حزب الله”

ترجمة سارة عبدالله – لبنان 24

في ظلّ التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة من التوسّع الإيراني والسيطرة على مناطق في الشرق الأوسط، من خلال مجموعات مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحًا لمسؤول أميركي كبيري في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فقد حذّر ديفيد كاتلير، المسؤول في الإستخبارات الأميركية من إحتمال كبير من إندلاع حرب بين إسرائيل و”حزب الله”، والتي قد تدخل فيها إيران وتورّط المنطقة في صراع، وفقًا لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وأعرب كاتلير وهو مدير الإستخبارات لشؤون الشرق الأدنى، عن تخوّفه من اندلاع حرب في المنطقة.

وسأل: “ماذا لو كانت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي ستتحوّل الى حرب في المنطقة”. وأضاف: “ماذا لو أصبحت إيران جزءًا من الحرب وبشكل مباشر؟”

وخلال حديثه الى معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، أشار الى النجاحات التي حقّقتها الجهود الأميركية لهزيمة تنظيم “داعش” في العراق وسوريا. وقال: “القتال ضد داعش ليس تقليديًا، إنّه صراع مزدوج”.

كما لفت المسؤول الأميركي الى أنّ إيران وروسيا وحزب الله يقاتلون “داعش”، وقال: “نحن وخصومنا نقاتل العدو نفسه. وبالنتيجة فكلانا نريد أن نحصد حصتنا من السلام”، معتبرًا أنّ حزب الله وإيران هما من المستفيدين، مستشهدًا بما قاله ترامب عن أنّ إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الإستقرار في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنّ أي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، ستكون “أسوأ كابوس”. وأعرب عن قلقه من التصعيدات في المنطقة، قائلاً: “سيكون الكابوس الأسوأ إذا حصلت مواجهة مباشرة بين حزب الله وإسرائيل، وحجم الدمار في لبنان سيكون هائلاً”.

(جيروزاليم بوست – لبنان 24)