كرامي يعلن لائحته الأحد.. ومحاولة توحيد “المجتمع المدني” تفشل!

تحت عنوان: “فشل آخر محاولة لتوحيد المجتمع المدني.. والأفندي يعلن لائحته الأحد”، كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس نجيب ميقاتي “لائحة العزم” وإنتقل مع زملائه إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالزيارات واللقاءات والمهرجانات الانتخابية إستعداداً ليوم الاستحقاق في السادس من أيار المقبل وسط أجواء إيجابية رافقت إعلانها في طرابلس والمنية والضنية، يستمرّ طبّاخو اللوائح في السعي إلى تشكيلها سياسياً ومدنياً، في حين تغيب “لائحة المستقبل” التي أعلن الرئيس سعد الحريري أسماء أعضائها من بيروت، عن الحضور في المدينة من خلال مرشحيها، باستثناء الوزير محمد كبارة والنائب سمير الجسر.

يعكف اللّواء أشرف ريفي على تشكيل لائحته التي سيتمّ تسجيلها في وزارة الداخلية فور إنجازها، في حين تم تأجيل مهرجان إعلانها المقرّر يوم غد الأربعاء إلى أجل غير مسمى لأسباب خاصة تتعلّق بريفي، في حين أشارت معلومات الى أنّ إجتماعاً عقد بين ريفي وبين “الجماعة الإسلامية” للبحث في إمكانية ضم مرشحها الدكتور وسيم علوان إلى اللائحة التي من المفترض أن تحمل إسم “لبنان السيادة”.

وتضيف المعلومات إنّ “الجماعة” ستعقد إجتماعاً اليوم لمكتبها السياسي وستتخذ القرار النهائي إمّا بالتحالف مع ريفي، أو التحالف مع “التيار الوطني الحر” لتشكيل لائحة، أو الخروج من السباق الانتخابي بشكل كامل في حال أيقنت أن جهودها لن تثمر على الصعيد تأمين حاصل إنتخابي.

وبحسب هذه المعلومات، فإنّ اللائحة تضم كلاً من: أشرف ريفي، وليد قمر الدين، خالد تدمري، رئيس “التجمع الدستوري الديمقراطي” محمد سلهب الذي يتّجه لحسم أمره بهذا الخصوص، إضافة الى عزام صبرا (من الميناء بدلا من عبدالمنعم علم الدين الذي غادر اللائحة) وفي حال كان ردّ “الجماعة” إيجابياً، فإنّ مرشحها وسيم علوان سيحلّ مكان صبرا. وعن المقعد الأرثوذكسي جورج جلاد، وعن المقعد الماروني حليم زعني، وعن المقعد العلوي بدر عيد، وعن الضنية نزيه سعادة وأسامة أمون، في حين لم يستقر الرأي حتى الآن، على أيّ مرشح في المنية.

بالتزامن يضع الوزير السابق فيصل كرامي على “لائحة الكرامة” التي يشكلها بالتحالف مع النائب السابق جهاد الصمد وتيار “المردة” ممثلاً بالمرشح رفلي دياب عن المقعد الأرثوذكسي، و”جمعية المشاريع” ممثّلة برئيس فرعها في الشمال طه ناجي، ويقول مقربون إنّ “أسماء اللائحة باتت جاهزة، لكنّها في عهدة الأفندي الذي سيعلنها من قصر الرئيس الراحل عمر كرامي في كرم القلة يوم الأحد المقبل”.

في غضون ذلك، تشير المعلومات إلى فشلٍ آخر محاولة أمس لتوحيد قوى المجتمع المدني، حيث عقد أكثر من إجتماع بهدف التوافق على تشكيل لائحة واحدة، وكاد الدخان الأبيض أن يتصاعد، بعدما أعلن كثير من المرشحين الشباب إستعدادهم للانسحاب مقابل أن تبصر اللائحة المدنية الموحدة النور، لكنّ إصرار الدكتور جمال بدوي على أن ينضم هو وأربعة مرشحين من لائحة “المجتمع المدني المستقل” هم جورج شبطيني (ماروني) فادي الجمل (أرثوذكسي) واثق المقدم (سني) وحسان خليل (علوي) إلى اللائحة أوقفت المفاوضات خصوصاً في ظل تمسك أكثرية الأطراف بالمرشحة فرح عيسى عن المقعد الأرثوذكسي.

هذا الواقع دفع المرشحين الشباب إلى إعادة إحياء لائحتهم التي من المفترض أن تعلن عند الخامسة من بعد عصر اليوم في مقهى “فهيم” في ساحة التل، إذا لم يطرأ أي ظرف يؤدي الى تأجيلها مجدداً، خصوصاً أن المناقشات مستمرة حول إسم المرشح السني الخامس في اللائحة.

وتضم لائحة الشباب التي ستحمل إسم “وطني” كلا من: مالك مولوي، يحيى مولود، منذر معاليقي، وعبد الحميد غندور الذي أبدى رغبته بالإنسحاب لمصلحة المرشحة ديالا شحادة، في حين لم يتم التوافق على الاسم الخامس، وعن المقعد الأرثوذكسي فرح عيسى، وعن المقعد الماروني كارلوس نفاع، وعن المقعد العلوي زين وهيب ديب، وفي الضنية سامر فتفت وداني عثمان وفي المنية أحمد الدهيبي.

أما النائب السابق مصباح الأحدب فيجري مشاورات مكثفة لتشكيل لائحة من شخصيات مستقلة.

(غسان ريفي – سفير الشمال)