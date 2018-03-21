امبراطور المتن مهدد: ما الثمن الذي دفعه التيار؟

سمر بوشبل – المدن

“أنا مع دولته”، عبارة شكّلت لعقودٍ من الزمن جواز مرور لكل متنّي نطق بها. من النافعة إلى شركة المياه والكهرباء فالمخافر والدوائر الرسمية: لا يخرج منها خائباً، أي مؤيدٍ لدولته، ميشال المر. أبو الياس، الذّي تربّع زعيماً على عرش المتن لعقود، لم يكتفِ بالمشاركة بـ7 ندوات برلمانية، بل يمشي اليوم نحو الثامنة.

50 سنة من العمل في الشأن العام غير قادرة على إنهاك المرّ أو التخفيف من حماسته. طلب، ابن 86 عاماً، موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة الانتخابات في المتن. المّر الذّي أدلى بصوته لعون، ظنّ أن النيابة في المتن أصبحت مضمونة. لكن، يبدو أنه، هو “العتيق” في السياسة والانتخابات، أساء تحليل شخصية عون وطريقة التفاوض معه. جلس أبو الياس قائلاً بما معناه “مين بدّك لآخده معي على اللائحة؟”. عبارة كانت كفيلة بإقفال الباب أمام التحالف بين التيار الوطني الحر والمر في المتن، رغم المحاولات الحثيثة لحزب الطاشناق. المرّ الذّي أكّد أن لديه 7000 مؤيد على الأقل، بدأ المفاوضات على أنه يشكل لائحة ولا ينضم إليها.

لم يؤد الاجتماع مع ممثلين عن التيار بعدها، بحضور ممثل عن الطاشناق، إلى ترطيب الأجواء. لكن، ظلّ “الحليف التقليدي” للمرّ يضغط في اتجاه تحالف المرّ- التيار، إلى أن بدأ الأخير يفاوض الطاشناق على مقاعد بيروت وزحلة، فحسم الطاشناق عندها أمره بالانضمام إلى لائحة التيار. وتؤكد مصادر الطاشناق أنها ستسعى خلال الانتخابات إلى تمرير 2000 صوت للمرّ، إلا أن ذلك يشكل في ظل القانون الجديد خطراً حقيقياً على نجاح مرشح الطاشناق.

حاول المر، في تشكيله لائحته، ضم متمولين كسركيس سركيس وجورج عبود، إضافة إلى أولاد رؤساء بلديات متنية كبيرة: نجوى عازار في عينطورة وكورين الأشقر في الضبية. من ناحية أخرى، يجري المر اليوم مفاوضات مع جان أبو جودة الذي يصرّح في مجالسه أنه “يفضّل أن يبقى على علاقة جيدة مع العهد”. لكن، يبدو أن هذه اللائحة بدأت تتعرقل. اجتمع المر بسركيس، الجمعة في 16 آذار 2018، وحاول الأخير التمسك بالمرشح الكاثوليكي جورج قسيس بدلاً من جورج عبود، فرفض المر، وسط جو سلبي ساد الاجتماع، خصوصاً أن سركيس بدا كأنه اتخذ قراره بالانضمام إلى لائحة التيار.

خسر المر نحو 2000 صوت من لائحته مع انتقال سركيس. ولم يتمكن من ضمّ وليد خوري من بسكنتا، التي تضم نحو 6500 ناخب. ولم ينجح المر في إقناع القوات بجمع اللائحتين في الربع الساعة الأخير قبل إعلان لائحتها. في المقابل، يتكل المر على دعم مؤيدي حركة أمل في المتن، الذين يبلغ عددهم 1500 ناخب. فيما سيمنح مؤيدو حزب الله الـ1300 صوتهم إلى المرشح القومي على لائحة التغيير والإصلاح.

حتى الآن، يبدو أن لائحة المر مهددة بعدم تأمين الحاصل الانتخابي في المتن (12500 صوت)، خصوصاً بعد انتقال سركيس إلى لائحة التيار. هو مشهدٌ غير اعتيادي مزدوج الأبعاد: خسارة المر في المتن سابقة مدوية، وترشيح سركيس مع التيار، وهو الذّي ينتقده مناصرو التيار بشراسة، هو بحد ذاته ظاهرة لا يتقبلها معظم الحزبيين في التيار. وتلخص مصادر التيار المشهد: “إذا كان ثمن اسقاط إمبراطورية المرّ في المتن هو انضمام سركيس إلى اللائحة، فكل الأثمان مقبولة”.

أبو الياس الذي تمكن لعقود من وضع الجميع في الزاوية، يبدو أنه اليوم مقيّد في الزاوية. ما دفع أحد أفراد عائلته إلى أن يقترح عليه الإنسحاب تحت حجة وعكة صحية مفاجئة اضطرته إلى ترك البلاد. فهل يفعلها أبو الياس؟ لكن هذه الفرضية يستبعدها من يعرفه جيداً، خصوصاً أن لائحته يتوقع أن تضم جورج عبود، ميلاد السبعلي ونجاة عزار.