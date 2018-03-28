أسرار “باريس 4”: ماكرون عجز عن إقناع ترامب بمساعدة لبنان.. وهذا ما جرى!

كتبت صحيفة “الديار”: “اتمت لجنة المال تقريبا كل بنود الموازنة وستذهب الى المجلس النيابي تمهيدا لمؤتمر باريس 4 لدعم لبنان والذي يحضر له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان.

ولم يستطع ماكرون اقناع واشنطن لدعم لبنان ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم اي مساعدة الى لبنان ماليا ولا حتى الاشتراك في دعم تحمل لبنان وجود مليون ونصف مليون نازح سوري. وظهر من مصادر في القصر الرئاسي الفرنسي ان الرئيس الاميركي كان سلبيا جدا تجاه لبنان وغير مهتم بشؤونه كليا اما التركيز الان لدى ماكرون فهو اقناع السعودية بتأمين 3 مليارات دولار والكويت مليار ونصف مليار دولار وقطر بمليار ونصف مليار دولار والامارات بمليار ونصف مليار دولار، اضافة الى تأمين دعم من صناديق اوروبية خاصة المؤسسات التي تدعم النازحين عبر حكوماتها للحصول على 7 مليارات دولار.

ويقوم البعض بالتقدير ان المبلغ الذي سيحصل عليه لبنان سيكون حوالى 18 مليار دولار لكنها قروض طويلة الامد وميسرة وبفائدة 2 بالمئة، لكن هنالك خوف كبير من موقف دول الخليج مع العلم ان هنالك اتصالات سرية بين الرئيس العماد ميشال عون والقيادة السعودية اضافة الى العلاقات الممتازة بين الرئيس عون وامير الكويت والعلاقة الجيدة التي يعمل للإبقاء عليها مع ولي عهد دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد”.

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