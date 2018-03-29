بعد الحديث عن الإفلاس .. حاكم مصرف لبنان يخرج عن صمته

كتب جوزف فرح في صحيفة “الديار” تحت عنوان “رياض سلامة يطمئن عن الاقتصاد والليرة”: “اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هامش انعقاد مؤتمر اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية في فندق الفورسيزين ان لبنان بأمان والعملة اللبنانية بأمان رغم المزايدات التي نسمعها، “واؤكد انه ليس هناك ازمة متوقعة ولايوجد اي خطر على الليرة اللبنانية وعلى القطاع المصرفي اللبناني”.

هذه التطمينات التي اطلقها سلامة تريح المواطن الحائر والخائف على ليرته واقتصاده، وفي كل مرة يطل حاكم مصرف لبنان يطمئن ويهدئ النفوس الخائفة، كأنه لا يوجد سواه من المسؤولين الذين يعطون الثقة من خلال تصاريحهم وتعاميمهم لصالح الليرة والاقتصاد.

وعندما تسأل الحاكم عن المؤشرات التي تؤكد على ان لبنان بأمان وعملته اللبنانية بأمان يرد عليك سريعاً، نحن بأمان لأننا نملك موجودات بالعملات الاجنبية مرتفعة جداً، ولدينا قطاع مصرفي يتمتع بسيولة ولأة ورسملة، واننا بامان لانه يوجد فريق كبير من اللبنانيين ما يزالون يؤمنون بهذا البلد وما يزالون يستثمرون فيه ويستهلكون وينظرون بايجابية وهذا يترجم بالحركة السياحية، والنمو الاقتصادي رغم تواضعه.

ويضيف سلامة: من ناحية اخرى، يجب ان ننظر الى ما يقولونه في الخارج خصوصاً مؤسسات التقييم ومؤسسات الاستثمار، وهي عندما تنصح او تكتب او تتكلم فهذا يعني انها تكتب بمسؤولية تجاه الذين يتابعونها، وقد اعطت نظرة مستقرة بالنسبة لموازنة العام 2018 كما ان مؤسسات الاستثمار نصحت بشراء “اليوروبوندز” اللبناني، وبالتالي فاذا كانت هذه هي الاجواء في الخارج والامكانات الداخلية موجودة، فنحن لسنا على ابواب ازمة”.

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