جنسيتي كرامتي وحقي وصوتي

فرح بعلبكي-

@farah_ba

93 عاماً على إقرار قانون منح الجنسية اللبنانية.

القرار رقم 15 صدر عام 1925 يقضي بأن لا يحق للمرأة بمنح جنسيتها لأولادها إذا ما تزوجت من أجنبي، لأسباب عنصرية وأفكار تقليدية موروثة وأعراف دينية بأن الأولاد يتبعون والدهم وليس والدتهم.

عشرات السنوات وناشطات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تُعنى بحقوق المرأة تطالب بحق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها وكان الرفض من المجلس النيابي بأعذار متنوعة، أبرزها الأسباب الديموغرافية والطائفية والتوطين. عشرات السنوات حققت خلالها الناشطات والنساء تقدماً في هذه القضية التي حولتها إلى قضية رأي عام وأخفقت في الوصول إلى إقرار هذا القانون.

الأسبوع الماضي أصدر المجلس النسائي وحملة جنسيتي كرامتي بياناً تم الرد فيه على وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن في حديث له أن مشروع القانون سيمنح حق الجنسية للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي ما عدا دول الجوار أو المتزوجة من نازح أو لاجئ مع عدم وضوح محتوى المواد ومن هم دول الجوار وغيرها من الأمور. مع الإشارة إلى أن ابنة رئيس الجمهورية ميشال عون، وشقيقة زوجة باسيل، هي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وأوضح البيان أنه لا اعتراض على نص تعديل المادة 1 التي تقر بأن كل شخص يكتسب الجنسية إذا وُلد من أب لبناني أو أم لبنانية، ولا اعتراض على المادة الثانية التي تنص على أنه يحق للشخص الذي اقترن بشخص لبناني أن يصبح لبنانياً. أما المادة الرابعة فكانت هي التي جعلت مشروع القانون عنصرياً واستنسابياً وذلك لنصها على أنه يُستثنى من الأحكام كل من دخل لبنان لاجئاً أو نازحاً ولم يحدد المعايير التي تفرق بين النازح أو اللاجئ أو المواطن العربي المتزوج من لبنانية. والكارثة أن المادة الخامسة تترك الاستنسابية بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

ووسط الأجواء الانتخابية الحالية في لبنان، ومطالبة السياسيين بالمشاركة النسائية في الترشح والتصويت، تأتي هذه المواد بشكل يظلم آلاف اللبنانيات وأولادهن. وإذا أبحرنا قليلاً بالأرقام نجد أن هناك 18 ألف زواج مسجل للبنانيات متزوجات من أجانب أو عرب. وأن عدد الإناث اللواتي يلتحقن بالتعليم الجامعي حوالي 175 ألفاً ومعدل البطالة عند الإناث هو 10% من مجمل القوى العاملة النسائية التي تشكل 22,09% في العام 2009 بحسب البيانات التي توفرها البوابة العربية للتنمية.

ويتبين لنا أن نسبة الإناث في لبنان الملتحقات بالجامعات هي الأعلى بين الدول العربية، ويشكلون قوة لا بأس بها كقوى عاملة بالمقابل لا يشكلن سوى 3% كتمثيل سياسي في البرلمان والحكومة.

لقد أصبحت حقوق المرأة على المحك في لبنان، هناك الكثير من الاستنسابية واالظلامية. في حين أن أغلب دول العالم، ومنها بعض الدول العربية، تمنح الجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي، تبقى اللبنانية منتهكة حقوقها ومشوهة صورتها ومنمطة وفي الوقت نفسه نسألها أن تترشح وتساهم في العملية الانتخابية بينما مر مئات النواب والوزراء ولم ينظروا إلى حقوقها.