لماذا تستعجل جنى أبو دياب محاكمتها؟

ماهر الخطيب – النشرة

على مدى أكثر من ساعة، كانت المتهمة بشبهة التواصل مع عميل ​الموساد​ الإسرائيلي سليم الصفدي جنى أبو دياب تنتظر إستكمال جلسة إستجوابها من قبل ​المحكمة العسكرية​ الدائمة، برئاسة العميد ​حسين عبدالله​، وهي تجلس على مقعد خشبي خارج قفص الإتهام، وبدت عليها علامات الراحة، حيث كانت تتبادل، من بعيد، الحديث مع وكيلة الدفاع عنها، وتوزع الإبتسامات.

في الجلسة السابقة، بتاريخ 16-3-2018، كانت أبو دياب قد أكدت أن العمالة ليست من بيئتها ولا تربيتها، وأن فلسطين تربت معها منذ طفولتها وهي الجزء الأهم في حياتها وموضوع اللاجئين هو هاجسها، مشيرة إلى أنهم يحاولون أن يلبسوها تهمة فبركوها لها ويحاكموها بأبشع اتهام ممكن أن تشهده في حياتها.

في جلسة اليوم، كان من المفترض أن تستمع هيئة المحكمة إلى إفادة المسؤول الأمني في السفارة الفلسطينية إسماعيل شروف “أبو إيهاب”، بالإضافة إلى عرض نتائج “داتا” الإتصالات التي كانت قد طلبتها في الجلسة السابقة، نظراً إلى أن أبو دياب كانت قد أوضحت أنها، في الصيف الماضي، تعرّفت من خلال صديق مشترك يدعى حازم مدكور على الصفدي، على أساس أنه ناشط من ضمن مجموعة لديها أفكار لرفض الإحتلال وقريبة من حركة “فتح”، لكن بعد أن عرض عليها، خلال التواصل معها عبر موقع “فيسبوك”، العمل مع ​الجيش الإسرائيلي​، سارعت إلى الإتصال بـ”أبو إيهاب” الذي طلب منها أن تجاريه في المحادثات، وأن تطلب منه الإنتقال إلى الحديث عبر تطبيق “واتساب”، لسهولة تسجيل المحادثات، التي كان يطلب منها إرسالها إليه تباعاً.

في بداية الجلسة، أعلن العميد عبدالله أن “داتا” الإتصالات وصلت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الأمر الذي دفع ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي إلى طلب تأجيل الجلسة للإطلاع على المستند الجديد خصوصاً أنها جناية، في حين أن وكلاء الدفاع عن أبو دياب، لا سيما المحامي معن الأسعد، طلبوا السير بالجلسة، على أن يطلعوا على نتائج “داتا” الإتصالات خلال الإستجواب.

وأوضح العميد عبدالله أن هيئة المحكمة اطلعت بشكل سريع على “الداتا”، كونها وصلت إليها يوم أمس، بينما لم تتمكن النيابة العامة من الإطلاع عليها، وهي تطلب اليوم مهلة من أجل ذلك، عندها طرح المحامي الأسعد موضوع طلب إخلاء السبيل الذي كان قد تقدم به وكلاء الدفاع عن أبو دياب، بينما القاضي عقيقي كان قد عرض أن تكون الجلسة المقبلة في أسرع وقت ممكن، قائلاً: “نريد مهلة يومين أو 3 أو على الأقل 24 ساعة للإطلاع على المستند الجديد، ولا مانع بعدها من السير بالمحاكمة”، بينما أكد المحامي الأسعد أنه بحال كانت نتيجة “الداتا” غير إيجابية لن يستمر بالدفاع عن موكلته، داعياً إلى السير بالمحاكمة بسبب حساسية الملف.

عند هذه النقطة، تدخلت وكيلة الدفاع الثانية عن أبو دياب المحامية اليان الحجار، التي كشفت عن إتصال حصل مع “أبو إيهاب”، بعد أن كانت قد تواصلت مع إحدى القيادات الفلسطينية في ​لبنان​، مشيرة إلى أن السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور تواصل معها للإستيضاح عن سبب طلب إفادة “أبو إيهاب”، وأبلغها بأنه سيزود المذكور برقم هاتفها للتواصل معها.

وأوضحت الحجار أنها بعد ذلك حاولت الإتصال بـ”أبو إيهاب”، على رقم هاتفه اللبناني، لكن لم تنجح في ذلك بسبب تواجده في رام الله، ما دفعها إلى الإتصال به عبر تطبيق “الواتساب”، لافتة إلى أن “أبو إيهاب” أكد لها، في هذا الإتصال، براءة أبو دياب، قائلاً: “لا يجب أن تبقى في المكان الذي تتواجد فيه”، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع أن يحضر إلى لبنان للإدلاء بإفادته، لأن ذلك يشكل خطراً على أمنه الشخصي، الأمر الذي دفع العميد عبدالله إلى التأكيد بأن ليس “أبو إيهاب” أو غيره من يحدد ما إذا كانت أبو دياب بريئة أم لا، بل هيئة المحكمة.

من جانبه، طلب القاضي عقيقي، “حرصاً على إحقاق الحق” كما أكد، تسطير كتاب إلى السفارة الفلسطينة في بيروت لإفادة هيئة المحكمة بهوية “أبو إيهاب” وصفته وطبيعة عمله، وكتاب آخر إلى المديرية العامة للأمن العام لمعرفة ما إذا كان “أبو إيهاب” موجود على الأراضي اللبنانية.

وعندما بات واضحاً أن التأجيل هو مصير هذه الجلسة، سارعت أبو دياب إلى الطلب من المحامي الأسعد أن يكون موعد الجلسة المقبلة قريباً، إلا أن هيئة المحكمة قررت أن يكون في 17-5-2018، على أن تبتّ بطلب إخلاء السبيل، الذي كان قد تقدم به وكلاء الدفاع عنها، اليوم، سواء كان القرار الموافقة أو الرفض.