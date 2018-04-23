في الطريق للأحد الكبير: توترات وتأزمات وإشكالات انتخابية

على مسافة 13 يوماً من استحقاق الانتخابات النيابية، تحتدم المواجهة السياسية ويرتفع منسوب التوتر، في وقت سجلت حوادث وإشكالات انتخابية في أكثر من منطقة.

“المستقبل” فقد أعصابه

وقالت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لـ”الجمهورية”: “على مسافة اسبوعين من موعد اجراء الانتخابات يبدو أنّ تيار “المستقبل” قد فقد أعصابه. يتحدثون عن لوائح بشّار الاسد في الوقت الذي ينسجون تحالفات اقل ما يُقال فيها انها تحالفات غريبة عجيبة. لائحتنا ليست في موقع الدفاع عن النفس، وهم آخر من يحقّ لهم الحديث عن الهويات السياسية، ويفترض بهم ان يقدّموا هم جردة حساب عن أدائهم في السلطة عن الفترة الماضية، والفترة الراهنة خلال العملية الانتخابية”.

واضافت الأوساط لـ “الجمهورية”: “لقد هال “المستقبل” التعاطف الكامل مع الرئيس ميقاتي في طرابلس فدأبَ على تسريب اخبار غير صحيحة، في محاولة مستمرة لتزوير الحقائق، وليس آخرها التسريب عن انّ زيارة الرئيس ميقاتي الى القلمون للتضامن مع نزار زكا لم تكن ناجحة وأنه انتقد أهاليها، وهذا الكلام غير صحيح وهو للدسّ والافتراء ليس الّا. فالرئيس ميقاتي زار القلمون لدعم إطلاق نزار زكا من ايران والتصريح واضح في هذا الموضوع، وتسريبات “المستقبل” لا تقدّم ولا تؤخّر لأنها محاولات مكشوفة من السلطة، وأكبر دليل الى خوفها من نتائج الاقتراع وما يفعله “المستقبل” لن يغيّر في قناعات داعمي “لائحة العزم”.

الفتور بين “المستقبل” و”الاشتراكي” إلى معالجة

وقالت مصادر في”الحزب التقدمي الاشتراكي” وأخرى في “تيار المستقبل” لـ “الحياة” أمس، إن الاهتزاز في العلاقة بينهما يتجه إلى المعالجة بعدما شهدت فتورا نتيجة محطات وتراكمات انتخابية عدة الأسبوعين الماضيين، ما جعل كل فريق يقوم بحملاته الانتخابية في شكل منفرد عن الآخر. وتحدثت المصادر عن اتصالات لترتيب اجتماع بين الجانبين قريباً.

وأشارت أوساط الفريقين الحليفين لـ”الحياة” أن لا مجال أمامهما إلا إعادة ترتيب العلاقة، لأن لا غنى لأي منهما عن الآخر، خصوصاً أنهما باتا مقيدين بالتحالف على لوائح واحدة في دوائر “الشوف- عاليه”، “البقاع الغربي راشيا” و”بيروت الثانية”، فضلاً عن تعاونهما في دائرة بعبدا على رغم أن “المستقبل” ليس لديه مرشح مباشر فيها. كما أن هذه الأوساط رأت أن استمرار الفتور غير جائز مخافة انعكاسه على تعاونهما في 6 أيار المقبل.

ولاحظت مصادر الفريقين عبر”الحياة” أن المواقف المعلنة لقياديين منهما في اليومين الماضيين سعت إلى تبديد الفتور الذي تصاعد بسبب الالتباس الذي نجم عن الدعوات التي وجهها “المستقبل” إلى المهرجان الخطابي في إقليم الخروب في قضاء الشوف وجولة زعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري على عدد من قراه الخميس الماضي. فالدعوات إلى المهرجان لم تلحظ في البداية كلمة لتيمور جنبلاط (رئيس لائحة المصالحة بالتحالف مع “المستقبل” و”القوات اللبنانية”…) والاكتفاء بدعوته كسائر المرشحين. وحين أبدى الاشتراكي امتعاضه عاد “المستقبل” فرحب بإلقاء تيمور كلمة، لكن جنبلاط الأب كان اتخذ قراراً بعدم المشاركة في المهرجان “لأننا لا نستجدي إلقاء كلمة”.

وبدا لـ”اللواء” أن جنبلاط و”المستقبل” باتا بصدد ترتيب علاقتهما وظهر ذلك في مشاركة النائب وائل ابو فاعور في احد الاحتفالات التي اقامها “المستقبل” يوم السبت في البقاعين الاوسط والغربي خلال جولة الرئيس الحريري، واللقاء الذي تم بين الحريري وابو فاعور في فندق “بارك اوتيل شتورة” حيث اقام الحريري خلال الجولة. ووضعت مصادر متابعة هذا اللقاء في اطار ترطيب الاجواء بين الجانبين تمهيداً للبحث لاحقا في تفاصيل معالجة الامور العالقة، وكسر الجليد بينهما.

وأشارت مصادر الطرفين لـ”اللواء” إلى ان الساعات المقبلة ستحمل تطورات إيجابية، لأنه لا يجوز الوصول إلى اليوم الانتخابي الطويل والحال على ما هو عليه قبل اللقاء مع أبو فاعور، لأن ذلك ليس من مصلحة “لائحة المصالحة” التي تجسّد تحالف “التقدمي” مع “المستقبل” و”القوات اللبنانية” في دائرة الشوف عاليه.

وتوقعت المصادر “اللواء” ان تتخذ خطوات عملية في اتجاه ترتيب العلاقة بين الطرفين، وبالتالي تكريس التحالف، بحسب ما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، قبل توجه الرئيس الحريري إلى مؤتمر بروكسل الذي سيعقد الخميس والجمعة المقبلين.

تأزم العلاقة بين “القوات” و”الوطني الحر”

على خط العلاقة المأزومة بين “التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية”، قالت مصادر”القوات”لـ”الجمهورية”: “انّ بعض القيادات في “التيار” وهي معروفة، تعيش عقدة الالتفاف الشعبي حول “القوات” نتيجة ممارستها المستقيمة وطنياً وسياسياً ودستورياً ونيابياً وحكومياً، فقررت مهاجمتها بغية شدّ عصب سياسي في مواجهة “القوات” وتضليل الرأي العام لضرب صورتها السياسية لديه.

وأضافت مصادر”الجمهورية”، “فكل هذا الهجوم غير المبرّر سياسياً هدفه ضرب صدقية “القوات” لأنّ بعض القوى داخل “التيار الوطني الحر” رأت انّ هناك شعبية واسعة لـ”لقوات”، وارتأت أنها تستطيع عبر مهاجمته الحَد من واقعها الشعبي. بعض قادة “التيار” يعتمدون سياسة تضليلية بالهجوم على “القوات”، فغير صحيح:

· أولاً، لأنّ “القوات” لا تتهجّم على “التيار”، بل تقارب موضوعياً كل الملفات. لقد وضعت ملاحظاتها على مسألة تتعلق بوزارة الاشغال واعترضت قبلاً على تلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي وتحدثت عن موضوع الميكانيك. ولذلك عندما تتكلم عن الكهرباء فلأنه ملف “حرزان” يكبّد الدولة خسائر سنوية كبرى وحلّه يشكّل مدخلاً اساسياً لكل اللبنانيين، وعندما تتحدث عن هذا الملف تتحدث بلسان جميع اللبنانيين الذين يعتبرون انّ الامور في هذا الملف غير مستقيمة.

و”القوات” لم تقل انّ “التيار” سارق ولم تتهمه اتهامات محددة، بل اكدت انّ من مصلحة العهد ان يلتزم “التيار” ورئيسه الوزير جبران باسيل بملاحظات إدارة المناقصات لأنّ هذا الملف تحوطه الشكوك، وتبديدها يكون من خلال التزام ادارة المناقصات، ولكن للأسف ما زال بعض قادة “التيار” يتنطّحون ويسعون الى تطبيق مخططهم الذي ترفضه شريحة عظمى من اللبنانيين، فضلاً عن معظم مكونات الحكومة.

· ثانياً، نحن لا نعلم لماذا يهاجم “التيار” “القوات” على موقفها من ملف الكهرباء؟ ولماذا لا يهاجم «حزب الله”. هل لأنه حليف الحزب؟ ام لأنه يخشاه ويهابه ويخاف منه؟ موقف “القوات” لا يختلف اطلاقاً عن موقف “حزب الله”، موقف الحزب ضد ملف الكهرباء وقد عبّر عن رفضه مراراً وتكراراً وأكد انه ضد مسار الكهرباء ولم نر “التيار”يتهجّم على الحزب، هل لأنه يخافه؟ يبدو ذلك. ام انّ لديه مصلحة مباشرة معلومة معه في هذا السياق؟.

· ثالثاً، الهجوم على ما تحقق “قواتيّاً” واضح. “القوات” حققت ونجحت، والتفاف الرأي العام حولها، خصوماً وأصدقاء، يظهر انّ المسار الذي سلكته كان في محله. من المؤسف ان تستخدم مقدمة محطة محددة ناطقة باسم التيار “الأورنجي” تعابير وأدبيات من هذا النوع، كأنّ هناك من يريد العودة الى ما قبل المصالحة ونبش القبور من ضمن سياسات عوّدونا عليها للأسف. لكن كـ”قوات” نحن متمسّكون حتى النهاية بالمصالحة ولا عودة عنها، ونعتبر انّ هذا الهجوم يعبّر عن أزمة سياسية يعيشها “التيار”، وعندما بدأ يتلمّس تراجع شعبيته لدى الناس بدأ يتخبّط يميناً ويساراً في الهجوم على كل القوى السياسية لتصوير وكأنه مُستهدف من الجميع فيما هو يستهدف الجميع زوراً وبطلاناً”.

في السياق، أشارت “الجمهورية” إلى أن محطة الـ”أو تي في” قالت: “الى ما قبل النوايا والاتفاق، لن تعود عقارب الساعة، أمّا عقارب اللسع السياسي، فلم تتوقف منذ تشكيل الحكومة”… على أرض لبنان كله، لا جهة سياسية فاسدة إلّا “التيار الوطني الحر”. وفي شعب لبنان كله، لا شريحة تؤيّد الفساد في السياسة، الّا العونيين. طبعاً، كررت “القوات” أنّ الأمر غير صحيح.

تجدد الأزمة بين “التيار الوطني” ـ “أمل”

وأشارت “الجمهورية” إلى أن الأزمة تجددت بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” التي صَوّب رئيسها نبيه بري في اتجاه رئيس “التيار” من دون ان يسميه، فاستغرب “الإستفاقة المتأخرة عند البعض حول ما يدعون به تحت ذريعة تحصيل حقوق المسيحيين في التمثيل النيابي في الجنوب”، ولفت الى أنه “في العام 1992 كان أوّل من طالب بأن يكون لمسيحيي الجنوب، وخصوصاً في المناطق الحدودية أكثر من مقعد نيابي”.

وقال: “ليعلم الجميع، وخصوصاً أولئك الذين يقومون بسياحة إنتخابية وينفخون في أبواق الفتنة، بأنّ الجنوب بكلّ قراه هو صخرة للوحدة الوطنية والعيش المشترك، وأيّ رياح طائفية موسمية لن تمر ومن يحمل فيروسات مذهبية نقول له ازرعها في مكان آخر، فلا الجنوب ولا لبنان يحتمل هذا المرض القاتل والمميت للجميع، الجنوب كان وسيبقى الرئة التي يتنفّس منها كل لبنان وحدة ومنعة وعيشاً واحداً ومقاومة لكل المشاريع الفئوية الضيقة”.

“اشتعال” جبهة “التيار” ـ الكتائب

ولفتت “الجمهورية” إلى أن جبهة “التيار الوطني الحر”ـ حزب الكتائب ظلت مشتعلة، ففيما قال باسيل ان “ليس نحن من عمل على وضع جبل النفايات بل وَرثناه، ونحن من يعمل على المعالجة”، وتبعه النائب ابراهيم كنعان بالتصويب على “الكتائب” معتبراً “انّ نبض الكذب ليس أقوى من الحقيقة لأنها أقوى، و”التيار” هو من صَوّت ضد مَكب الموت في برج حمود وضد خطة النفايات”، رفض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الرد على كلام باسيل، لكنه دعاه الى “مناظرة علنية”. كذلك دعا جميع رؤساء الاحزاب الى مناظرة “لتكون الحقائق واضحة امام اللبنانيين”.

تكثيف التعزيزات الأمنية

وأشارت “اللواء” إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كشف عبر حوار تلفزيوني، عن تكثيف التعزيزات الأمنية ، وذلك قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، معلناً انه طلب من الأجهزة الأمنية تنفيذ الأمر القضائي ضد المعتدين على الأمين، وانه هو شخصياً بصدد دعوى قضائية ضد المرشح الدرزي في الدائرة الثانية لبيروت رجا الزهيري، واصفاً الاعتداء على الأمين بأنه توجه إلغائي.

نصر الله: برّي مرشحنا لرئاسة المجلس

ولفتت “اللواء” إلى أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أكّد ان الرئيس نبيه برّي هو مرشّح حزب الله وحركة “امل” والمقاومة وسيكون رئيساً لمجلس النواب المقبل، ولا نقاش لدينا في ذلك، مشيرا إلى ان الرئيس بري هو ضمانة وطنية ودوره أساسي في حماية الاستقرار في لبنان.

وأشارت “اللواء” إلى أن نصر الله سيطل في مهرجان انتخابي آخر غروب اليوم الاثنين عبر الشاشة في”مجمع سيد الشهداء” في الرويس، وستكون كلمته موجّهة لناخبي دائرة كسروان – جبيل.واوضحت مصادر اعلامية في الحزب أن اللقاء كان مقررا اساسا حسب برنامج الاطلالات في المجمع وليس في منطقة جبيل،ولم يتم نقله من جبيل الى الضاحية كما تردد،خاصة ان معظم ناخبي المنطقة يسكنون في الضاحية الجنوبية في المنطقة، وفيها يوضح حزب الله عدم التحالف مع التيار الوطني.

وأفادت معلومات “اللواء” أنه تبقى لنصر الله اطلالة مخصصة لدائرة زحلة الاسبوع المقبل، ما لم يقرر غيرها لدائرة بعلبك- الهرمل قبل الانتخابات نظرا لحدة المنافسة الانتخابية هناك.

المرّ يتّهم العونيين بالغدر

ولفتت “اللواء” إلى أن الوزير السابق الياس المرّ اتهم التيار الوطني الحر بالغدر، متوقعاً فوز والده، منتقداً حزب الكتائب، ومحذراً تيّار المستقبل ان التحالف مع التيار الوطني لن يستمر.. وليس مضموناً.

إشكالات انتخابية

وأشارت “الجمهورية” إلى أن الحوادث الأمنية تنقّلت بين الشمال والجنوب، وتمثلت باعتداءات وتضييقات على بعض المرشحين:

أشارت لائحة “شبعنا حكي” في بيان، الى “تعرّض المرشح عن لائحة “شبعنا حكي” (الزميل) علي الأمين للاعتداء من أكثر من 40 شاباً ينتمون الى “حزب الله” في بلدته شقرا، أثناء نزوله الى الشارع لمشاركة شباب حملته الانتخابية في تعليق اللافتات والصور، في اعتداء سافر ومهين على مرشح لانتخاباتٍ يُفترض أن تكون ديموقراطية، وهذا ما يعكس تخبّط قوى الأمر الواقع وعدم قبولها بأيِّ تغيير في مناطقها”. وتلقّى الأمين العلاج في مستشفى تبنين الحكومي، بعدما أصيب بجروح ورضوض وفقدان عدد من أسنانه”.

إلى ذلك، اعتبرت أوساط معنية بمراقبة المشهد الانتخابي اللبناني عبر “النهار”ان اعتداء مناصرين لـ”حزب الله” على الأمين يشكل الصدمة الثانية الأقسى تتلقاها السلطة السياسية المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية بعد 48 ساعة من الصدمة الأولى التي تمثلت في استقالة ممثلة المجتمع المدني في هيئة الاشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس. وأبرزت الأوساط خطورة مزدوجة اكتسبها هذا الاعتداء السافر في وضح النهار على معارض معروف لـ”حزب الله” اذ انه شكل اعتداء موصوفاً على الحرية السياسية والاعلامية والشخصية لمرشح ورئيس لائحة معارضة لنفوذ الحزب تحت سمع السلطة وبصرها من غير ان تحرك ساكناً لحمايته.

وفي الشويفات وقع إشكال مساء امس، تطور إلى اشتباك بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من حزبين في المدينة. وعلى الفور، تواصل “الحزب التقدمي الاشتراكي” مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة. وعمل مسؤولون في الحزب وفي “الحزب الديموقراطي اللبناني”، على تطويق الحادث والحؤول دون تطوره.

أما في بلدة بلانة الحيصا – عكار، قطع شبّان الطريق العام الدولية بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على زيارة مقررة للواء اشرف ريفي للبلدة في إطار جولة انتخابية له مع المرشحين في لائحة “لبنان السيادة” التي يترأس، الأمر الذي تسبب بتوتر في البلدة بين مناصري تيار “المستقبل” ومناصري ريفي، تخللته مشادات كلامية وتراشق بالحجارة.