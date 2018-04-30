تهديدات وتطوّرات لافتة في المنطقة: عيونٌ إسرائيلية – أميركية على هذه الطائرات

ترجمة سارة عبدالله – لبنان 24

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إنّ الولايات المتحدة تراقب طائرات الشحن التي تقوم برحلات من إيران إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أنّ اسرائيل والولايات المتحدة خائفتان من أن تكون هذه الطائرات تقوم بنقل الأسلحة من طهران إلى دمشق، لأنّه من المحتمل أن تُستخدَم ضد إسرائيل. وتأتي هذه المعلومات الصحافيّة الإسرائيلية في غضون البحث بالتهديدات الإيرانيّة للردّ على القصف الذي طالَ قاعدة T4 الجويّة.

وبحسب التقرير، فهناك شبهات بأن تكون الطائرات الإيرانية تعمل على نقل الأسلحة الى الرئيس السوري بشار الأسد والى القوات الإيرانيّة في سوريا.

وذكّرت الصحيفة بتقرير نشرته شبكة CNN، وحملَ معلومات مشابهة، من بينها أنّ رحلتين لفتتا انتباه الإستخبارات الأميركية، إحداهما كانت رحلة قامت بها طائرة بين طهران ودمشق في أعقاب الضربة الغربية الثلاثيّة على سوريا. وبيّن المراقبون أنّ الرحلة استغرقت ساعتين من مطار دمشق الى طهران، وبعد 6 ساعات، عادت الطائرة الى سوريا، ولكن الى مطار في حلب، وبعد ساعات انطلقت الطائرة مجددًا الى القاعدة الجويّة في دمشق.

وقد تكرّر مسار هذه الرحلة 3 مرّات خلال الأسبوع الماضي، ويُعتقد أنّ الطائرة نقلت معدّات عسكريّة من الحرس الثوري الإيراني إلى الجيش السوري، وفقًا للصحيفة التي لفتت إلى أنّ طائرة أخرى قامت برحلات منتظمة بين حلب ودمشق، مذكّرة بأنّ 7 إيرانيين في الحرس الثوري يعملون على تطوير برنامج الطائرات المسيّرة، قُتلوا في سوريا، ما أدّى الى التصعيد وتبادل التهديدات بين إيران وإسرائيل.

من جانبها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ هدف القصف الإسرائيلي كان نظامًا دفاعيًا إيرانيًا متطورًا، نُصب مؤخرًا في قاعدة T4. وقال مسؤول استخباراتي للصحيفة الأميركية إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل مع إسرائيل من أجل وقف التوسّع الإيراني في الشرق الأوسط.

من جانبها، نقلت صحيفة “الكوميرسنت” الروسيّة عن مصادر عسكريّة لم تسمّها أنّه يمكن أن تبدأ روسيا بإمداد دمشق بأنظمة صاروخيّة مضادّة للطائرات في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنّ إسرائيل ستردّ على أي قرار بإمداد سوريا بالصواريخ ويُمكن أن تقصف المنطقة التي ستُنشر فيها المنظومة الدفاعيّة الجديدة.

وكان ديبلوماسيّ روسي قال لوكالة “رويترز” إنّ إسرائيل طالبت موسكو بعدم تقديم منظومة S300 الى الجيش السوري. ثمّ رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حديثٍ لـ”يديعوت أحرونوت”، محذّرًا من أنّ الجيش الإسرائيلي سيقصف إذا ما استخدمت سوريا منظومة الدفاع الروسيّة ضد إسرائيل.

(يديعوت أحرونوت – وول ستريت جورنال – لبنان 24)