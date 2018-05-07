لمن الغلبة ولماذا ما زال الحريري قوياً رغم خسارته وكيف انتصر حزب الله؟

كشفت النتائج الأولية التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله وحلفائه السياسيين يفترض أن يفوز بأكثر من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات. وإذا تأكدت النتيجة فستمثل دفعة سياسية لحزب الله مع حصول الأحزاب والشخصيات المؤيدة له على أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) في البرلمان.

الحريري لا زال قوياً

وأشارت النتائج غير الرسمية كذلك إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري سيخرج بوصفه السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف 128 مقعداً مما يجعله المرشح الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة رغم خسارته لمقاعد في مناطق عدة. ووفقاً لنظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد فإن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون مسلماً سنياً.

وأجريت الانتخابات وفقاً لنظام انتخابي جديد معقد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثل تحولاً من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. وقال وزير الداخلية إن النتائج الرسمية ستعلن صباح اليوم الإثنين. يبدو أن حزب “القوات اللبنانية” قد حقق فوزاً كبيراً حيث تضاعف تمثيله إلى 15 مقعداً من ثمانية مقاعد وفقاً لمؤشرات غير رسمية. وحصل حزب الله والجماعات والشخصيات المنتمية إليه على ما لا يقل عن 67 مقعداً وفقاً لحسابات أجرتها رويترز استناداً إلى النتائج الأولية التي تم الحصول عليها من السياسيين والحملات الانتخابية للمرشحين ونشرتها وسائل الإعلام.

من بين حلفاء حزب الله حركة أمل بزعامة الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون وغيره من الجماعات والشخصيات.

السنة مع حزب الله

وأظهرت النتائج غير الرسمية أن السنة المدعومين من حزب الله أبلوا بلاء حسناً في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وهي معاقل لتيار المستقبل بزعامة الحريري. لكن حزب الله مني بخسائر في أحد معاقله وهي دائرة بعلبك-الهرمل الانتخابية. وحصل معارضو حزب الله على مقعدين من أصل عشرة هناك أحدها ذهب لحزب القوات اللبنانية بينما نال تيار المستقبل المقعد الآخر. ووفقاً لنتائج غير رسمية فمن بين الفائزين الذين يدعمهم حزب الله جميل السيد وهو لواء متقاعد والمدير السابق للأمن العام. وكان السّيد واحداً من أقوى الرجال في لبنان في الأعوام الخمسة عشر من الهيمنة السورية التي أعقبت الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990. وتظهر النتائج غير الرسمية أن وجهاً آخر من الوجوه التي برزت خلال تلك الفترة وهو عبد الرحيم مراد سيعود بعد فوزه بمقعد سني.

كانت نسبة الإقبال 49.2 في المئة مقارنة مع 54 في المئة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت قبل تسعة أعوام. وقال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية إن النتائج تظهر أن “الأرضية ما زالت لصالح (تيار) 14 آذار” وستمنح التيار القوة لتعديل المسار بأكثر مما كان قادراً خلال الأعوام السابقة.

المصدر: عربي بوست