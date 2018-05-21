مُبارزة الصهرين

الجميع تقريباً، بات على علمٍ وإطلاع، أو بالحد الأدنى تسرّبت إليه بعض مفردات الصراع الناعم الدائر بين الصهرين، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والنائب المنتخب شامل روكز، رغم نفي الطرفين ومحاولتهما تصوير أنه ليس موجود، ليس من سبب سوى إخفاء صراع، تقول أوساط أنه يؤذي التيّار.

لا شك بأن دخول العميد روكز نادي النوّاب أزعج عديله باسيل، الذي أحس للمرّة الاولى أن هناك منافساً له ينمو في عقر داره، وهذا المنافس مختلف عن البقيّة، هو شخص عسكري (النوع الجذّاب الذي يعشقه العونيّون) يقاسمه لقب المصاهرة، لكن باسيل يحاول أن يبقي دائماً على انضباطه في التعاطي مع الموضوع محاولاً صرف النظر عن الفكرة أو الإيحاء بأنها ليست موجودة إلّا بخيال البعض.

يقول قريبون من روكز أن الاخير شخص شفاف بمعنى أنه لا يخفي ما يضمره، واللافت أن ما يضمره يأتي دوماً على شكل يعاكس ارادة جبران باسيل، إذ يتحاشى مواكبته في المعارك التي يخوضها، بل يقف في كثيرٍ من الأحيان على ضفّة الخصوم وهو أكثر ما يستفز باسيل، كيف لا يحدث ذلك وروكز يعطي مواقف في بعض الاحيان تعاكس مشيئة باسيل إلى حدٍ تجاوزه؟

تعود بنا الايام إلى مرحلة نزاع مرسوم الأقدميّة بين باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. حينذاك ميّز روكز نفسه نأياً عن النزاع، مقدّماً وجهة نظر مختلفة عن باسيل تقوم على ضرورة الحفاظ على العلاقة مع الرئيس برّي، ما اعتبر شطحة أعادَ روكز تكرارها منذ أيّام بإعلانه أن تكتّل “لبنان القوي” يسمي برّي رئيساً للمجلس والنائب المنتخب إيلي الفرزلي نائباً له، مستَبقاً إجتماع التكتّل، ما إستولد ردود فعل مضادة ركب باسيل موجتها، وصنّفت على أنها مواقف تقفز على صلاحيات جبران باسيل.

ولعل الرّد الذي هجّاه رئيس التيّار في بيانه، يعتبر الأوّل من نوعه الذي يطال موقفاً اجتهده روكز، ما قرأ لدى المستويات الرفيعة بأنه ينطوي على إنزعاج كبير تكوّن لدى باسيل.

وعلى نفس الوزن، يسجّل لروكز عمله الدائم على تمتين العلاقة مع حزب الله، وهذا يسجّل له من خلال ما أسلف على إعلانه حول المحافظة على المقاومة وتنزيهها وربط حزب الله بجوهر كلمة مقاومة، ويسجل لروكز أيضاً أنه لم يجنح نحو مواقف متشدّدة كتلك التي أدلى بها باسيل خلال فترة الانتخابات، بل حاول طيلة تلك الفترة أن يبقي على مراعاة حزب الله.

حتى أن اطرافاً تذكر أن جانباً من قيادة التيّار ابدت انزعاجها من تعاظم علاقة روكز مع قيادة حزب الله، لذلك عمل في الانتخابات النيابيّة على محاولة الاخلال بهذه العلاقة من بوابة الايحاء بمسؤولية روكز عن عدم تبني ترشيح المسؤول في حزب الله الشيخ حسين زعيتر في دائرة كسروان – جبيل، لكن العميد للمتقاعد إلتف بحنكة سياسيّة على ذلك بإعلان الالتزام بالعلاقة النوعيّة مع الحزب، وترجمة النوايا من خلال وقوفه إلى جانب رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش الذي هُجم عليه يوم سلم مفتاح كسروان للسيّد حسن نصرالله.

أكثر من يؤخذ على روكز أنه شخص غير منتمٍ للتيّار الوطني الحرّ، وبالتالي ليس من شأنه تقديم أو اقتراح وجهات نظر سياسيّة أو غير ذلك. أصحاب هذه النظريّة يرتكزون على وجود جهة رسمية تمثل الحالة العونيّة السياسية، لذا يصنف كل ما=ا هو خارجها بأنه لا يمت للحالة العونيّة بصلة!

خلاصة يرفضها روكز الذي وفي حال أردنا تصنيف المحسوبين على الحالة وغير المحسوبين عليها، لاحتل المرتبة الأولى من حيث أعمال النضال التي سلّفها للرئيس ميشال عون، لذا نظريّة عدم ارتباطه بالحالة العونيّة مردودة على مطلقيها والثلة الوصولية الطارئة على التيّار، تقول الأوساط.

اختلافه النظري مع جبران باسيل، تقول أوساط معنيّة أنّه إنعكس مادةً للتبارز في صناديق الاقتراع، إذ يتردّد على نحوٍ ضيق في قيادة التيّار الوطني الحرّ، أن جبران سعى إلى حجب الاصوات البرتقاليّة عن عديله شامل روكز بذريعة أنه ليس حزبياً منتسباً للتيّار، لكن الحقيقة الأمر تكمن في نيّة كانت متوفّرة لدى بعض من في التيّار لإسقاط العَديل وحرمانه من بلوغ جنّة التكتّل، لكن هذا التكتيك سقط لأمور يعرفها من شهد على تلك المحاولات.

يدور في خلاصة تفسيرات بعض المطلعين على حالة التيّار الوطني الحرّ، أن المشكلة ليس شخصيّة بين باسيل وروكز بقدر ما هي سياسيّة يتقاسمها كل الذين يحاولون أن يكونوا عناصر قويّة تتفوّق على نفوذ باسيل، فالرجل لا يتقبّل المنافسة معه في تيّار آل اليه وورثه بالممارسة، والدليل على هذه النظريّة أنه سعى وعمل لإخراج معظم القادة الذين يتمتعّون بقدرات قياديّة تنافسيّة، ولا زال العمل جارٍ على اخراج البقيّة منهم.

أكثر من ذلك، تتحدث أوساط بان الصراع المستتر بين العديلين قد ينفجر على نحوٍ واضح وفاضح في حال استمرّت لغة تناول المواقف السياسيّة احاديّة الجانب، في ظل حديث يتردّد لديها عن انفلاش التيّار إلى اجنحة محسوبة بجميعها تقريباً على اقرباء الحالة العونيّة، حيث يفصل كل جناح مواقف على قياسه لا ترتبط والموقف الرسمي المتخذ.

وبطبيعة العمل الحزبي، فإن هذه الاجنحة ستأخذ على نفسها طابع المنافسة مع بعضها بعضاً، إن في المواقف والممارسات، سيسعى كل طرف لإلغاء الاخر في السياسة إن لم يكن الآن فغد. فهل فعلاً يتوجّس باسيل من وجود روكز في بقعة الضوء وضمن دائرة القرار، وهل ثمّة جهات تفضّل أن تتعاطى في التكتّل مع روكز بدلاً من باسيل، وهي تسهم بطريقة او بأخرى بتعزيز الصراع بينهما؟

عبدالله قمح | ليبانون ديبايت