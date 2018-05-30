هل يدخل حزب الله معركة خاسرة؟

طوني خوري – النشرة

يفتخر ​حزب الله​ بمقاتلته ل​اسرائيل​، وبأنه الوحيد بين الدول العربية في التاريخ المعاصر الذي تمكن من خرق الدفاعات الاسرائيلية واصاب عمق مستعمرات ومناطق يعتبرها الاسرائيليون من “المحرمات”، كما انه كان احد الاسباب الرئيسية لاستمرار بقاء ​النظام السوري​ قائماً. وفي وقت لا يزال سلاح الحزب مادة دسمة على الساحة ال​لبنان​ية، في ظل الدعوات لبحث الاستراتيجية الدفاعية وفق مقاربة كل حزب وتيار لها، برزت معركة اخرى وضع الحزب ثقله فيها، وتدخّل امينه العام بشكل علني وواضح ليؤكد خوضها، وهي معركة الفساد.

انقسم مؤيدو الحزب الى قسمين بعد هذا الاعلان: قسم اعتبر ان الحزب يهدّد تاريخه وانجازاته بالدخول في معركة خاسرة سلفاً، وقسم رأى ان المسألة مهمة لصورة الحزب وشعبيته، وانها أساسيّة بالنسبة الى مؤيديه ومناصريه.

القسم الاول من المؤيدين استند في مخاوفه الى ما شهده لبنان على مرّ السنوات، والى سقوط كل محاولات مكافحة الفساد واحدة تلو الاخرى، والى ان الامر لا يمكن لطائفة او حزب او تيار وحده القيام به، مهما بلغت قوة هذا الطرف. ويضيف اصحاب هذا الرأي ان القوة في هذه المعركة ليست معياراً، وان القوة الوحيدة التي يمكن الاستناد اليها هي الوحدة والتضامن، وهو ما ليس متوافراً في الوقت الحالي. وفي الواقع، لا يمكن اغفال هذه النظرية، فإذا لم يتمكن الحزب من الابقاء على اهدافه ومواقفه ثابتة ولم يدخل لعبة البازارات التي دخل فيها الجميع، فهو لن يتمكن بطبيعة الحال من الحدّ من الفساد او اقناع الآخرين بمكافحته عملياً وليس فقط بالكلام. وهذا الامر يعني خسارة مدويّة للحزب للمرة الاولى، وهو ما قد لا يتقبله المناصرون والحزبيون، لأنّ من شأن ذلك اظهار نقطة ضعف مهمة في خاصرة الحزب، وتفوق من قبل اخصامه في الساحة السياسية، علماً ان هذه الورقة يلعبها الحزب للمرة الاولى بهذا الشكل، حيث وعد بمكافحة الفساد وها هو يهتم بالحصص الوزارية وبالمشاركة الحكومية لتحقيق ما وعد به.

اما القسم الثاني من المؤيدين، فيعتبر ان فتح جبهة غير عسكرية، من شأنه ان يحسّن صورة الحزب اقليمياً ودولياً، وان يُفهم الجميع ان حضوره العسكري لا يلغي حضوره السياسي والدور الذي يمكن ان يضطلع به على الساحة المحليّة وخصوصاً في موضوع يعاني منه لبنان بشكل عام، مع وضع خطة التنقيب عن ​النفط والغاز​ موضع التنفيذ، وضرورة استغلال الارباح من هذا المورد الطبيعي لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبنان. ويعتمد هؤلاء على التفاهم القائم بين رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والحزب في هذا الخصوص، ويرون ان “طحشة” الحزب في هذا المجال ستشكل دعما لعون من اجل عدم التوقف عند عوائق في مسيرة مناهضة الفساد، وان هذا الدعم سيكون حقيقياً هذه المرة ولن يأخذ بالاعتبار سوى مصلحة لبنان واللبنانيين. كما يعتبر هؤلاء ان دخول الحزب هذا المعترك من شأنه ان يظهر بما لا يقبل الشك ان قدرة حزب الله السياسية تضاهي قدرته العسكريّة، وان بامكانه تحقيق ما عجز عنه الكثير من اللبنانيين الى أي جهة انتموا، وستكون فرصة اضافية لتعزيز حضوره في لبنان ومنع اي محاولة لاستهدافه انطلاقاً من الداخل اللبناني، لأنّ الرهان سيكون التفاف اللبنانيين جميعاً حوله اذا ما استطاع تحقيق “الانجاز” الذي يأمل به الجميع والذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على الوضع العام في البلد، وعلى الشباب اللبناني بشكل خاص.

إنها مغامرة دخلها الحزب ولن يكون بمقدوره الخروج منها قبل ان تجرّه الى خسارة في الميدان السياسي والاقتصادي، او الى انتصار في معركة شرسة يقلب فيها التوقعات والمعطيات، ويثبت ان لغالبيّة اللبنانيين صوتها الذي لا يمكن حجبه، وغير المحصور في طائفة او منطقة او حزب او تيار معيّن.