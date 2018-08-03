التعرق المفرط مشكلة حقيقية.. إليك أفضل طرق تجنبها

يسبب التعرق المفرط مشكلةً حقيقيًة لكثير من الرجال والنساء، نظرًا لطبيعة الجسم؛ والأطعمة التي يتم تناولها، فإذا كنت من المتضررين من هذا الأمر، فانتبه لهذه التفاصيل.

أفضل طريقة لتجنب التعرّق

ذكر العديد من الدراسات العلمية، أن أفضل طريقة لتجنب التعرّق بشكل مفرط، هي الحصول على نظام غذائي متوازن، واستهلاك ما يكفي من الماء، للحصول على تحكم جيد في درجة حرارة الجسم.

ولتحقيق ذلك يفضّل الحفاظ على نظام غذائي صحي، وترطيب ثابت للتحكم في درجة حرارة الجسم. وينصح خبراء التغذية بتناول الحبوب الكاملة، والحليب قليل الدسم، واللوز، والشاي الأخضر، ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، فهو المفتاح للحفاظ على توازن الجسم، ودون أي حافز لتفعيل التعرق المفرط وغير الضروري.

وهناك بعض الأطعمة التي تجعلنا نتعرق على الفور بعد تناولها، وهذا يحدث لأسباب مختلفة، فبعض الأطعمة تزيد مؤقتًا من معدل الأيض، ما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وهناك بعض الأطعمة الأخرى تجعلك تشعر بالدفء، لكن من المهم أيضًا ملاحظة أن التعرق لن يؤدي إلى فقدان الوزن، لذا؛ فإن تناول الكثير من الأطعمة التي تجعلك تتعرق لن يسبب خسارة في الدهون.

ويحدث التعرق بعد تناول الطعام؛ أو أثناء تناول الطعام، بسبب المشروبات الساخنة، والطعام الحار، الذي يؤدي إلى رفع درجة الحرارة الداخلية، وتنشيط آلية تنظيم الجسم.

ويمكن أن يسبب الطعام الحار والمشروبات الساخنة، قبل الذهاب إلى النوم، تعرقًا ليليًا، فالكافيين يحفّز الغدد العرقية، والكحول يوسّع الأوعية الدموية في جلدك ، ما يمكن أن يسبب تعرّقًا أكثر، مع الوضع في الاعتبار أن البصل والثوم، والأطعمة الغنية بالتوابل، ومنتجات الألبان، قد تجعل رائحة العرق كريهة.

ومن الواضح أن التعرق هو وظيفة طبيعية للكائن الحي، فهو يساعدنا على تنظيم درجة الحرارة، لكن التعرّق بشكل مفرط، يمكن حلّه بمراجعة ما تأكله وتشربه.