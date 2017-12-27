تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأخبار حول خطوبة الفنان عامر زيّان من شابة أوروبية. كما انتشرت صورة لزيّان، وهو يحتضن الشابة الشقراء، التي قيل إنّها خطيبته.

في هذا السياق، نفت مصادر مقرّبة من زيّان هذه الأخبار، مشيرةً الى أنّ الصورة المتداولة هي من أحد فيديو كليباته.

وأوضحت المصادر أنّ الصورة ليست سوى لقطة من فيديو كليب “محتاجة علاقة”، والذي صوّره زيّان في العاصمة الفرنسية باريس. ولفتت الى أنّه مُتواجد حالياً في الإمارات العربية المتحدة، حيث يصبّ تركيزه على أعماله الفنية.