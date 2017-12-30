ميريام فارس العربية الأولى في الـGlobe Soccer Awards

حلّت ملكة المسرح ميريام فارس كضيفة شرف على حفل توزيع جوائز Globe soccer Awards العالمي بدورته الـ12 الذي يقام سنوياَ في دب,، والذي يستقطب كوكبة من أهم لاعبي ومدربي كرة القدم في العالم.

وتعتبر ميريام أول فنانة عربية تحيي هذا الحدث، فلبت الدعوة للقاء رئيس الـFIFA وأبرز اللاعبين والمدربين، وكان لها محطة فنية في حفل العشاء التكريمي.

وعادت ميريام الى بيروت لتصوير الحلقة الخاصة بليلة رأس السنة من برنامج “ديو المشاهير” عبر شاشة MTV لتتوجه من بعدها الى الأردن لتستقبل العام الجديد مع محبيها في فندق الإنتركونتينتال الأردن.