احيت النجمة اللبناينة نيكول سابا حفلتها الثانية في رأس السنة داخل فندق كونكورد السلام بحضور الاعلامي أسامة الشيخ وممدوح موسى وأميرة هاني، وعدد من مشاهير المجتمع.

كانت نيكول قد احيت أولى حفلاتها في رأس السنة بالجونة، وعادت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، حيت وفرها لها القائمون على حفل الجونة كي تلحق بحفلها الثاني بالقاهرة، نظرا لحرصها علي الالتزام تجاه جمهورها الذي حضر لها خصيصا.

قدمت نيكول عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة، وارتدت في حفلتها بالقاهرة سواريه من تصميم شربل زوي.