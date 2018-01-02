فادي شربل يكشف أسرار “ديو المشاهير”: يزعجني هذا الأمر

تمكّن الممثل فادي شربل من كسب محبّة الجمهور بفضل حسّ الفكاهة الذي يتمتّع به في أدواره التمثيلية العديدة. وشارك أخيراً في برنامج “ديو المشاهير”، متمنياً لو استطاع الوقوف الى جانب زوجته على المسرح في ديو مشترك، لكن الظروف شاءت عكس ذلك، بسبب انشغاله بحفلات لم يستطع الغاءها في أبو ظبي.

تحدّث الممثل فادي شربل في تصريحات خاصة لـ”الديار”، عن اطلالاته في برنامج “ديو المشاهير”، قائلاً: “يشرفني أن أشارك في برنامج ضخم وناجح كـهذا، يبرز مواهب المشتركين، يسلّي ويضحك المشاهدين”. فالفن برأيه لا يقتصر على الغناء فقط أو التمثيل أو الرسم أو التقديم، بل هو مجموعة هذه الفنون في آن معًا، ذاكراً على سبيل المثال الفنان رودي رحمة الذي نحت دربه بالكثير من الصور الشعرية التي يستنبطها من يومياته التي يقضيها بين الرسم والنحت في الطبيعة. وأكمل: “أتاح البرنامج أمامي فرصة جديدة للوقوف أمام جمهور يثق بقدراتي، فالغناء من هواياتي التي أحبها وأمارسها أحيانًا من بعد التمثيل والعزف والنحت”.

وأضاف: “أمّا الأمر الذي دفعني للمشاركة هو الهدف الإنساني الذي يقدم فرصة مساعدة جمعيات إنسانية عدّة، وقد وقع اختياري على مركز تجمّع أم النور الذي يعالج المدمنين على المخدرات، نظرًا لتفاقم هذه المشكلة يومًا بعد يوم، ما يذهب ضحيّتها بالتالي أشخاص من كل الفئات العمرية والجنسية والاجتماعية، على سبيل المثال وفاة شابين مقربين لي جراء الإدمان المفرط”. وشددّ على أهمية هذا المركز الذي ينقل المدمن من الظلمة الى النور.

وعن تقبله النقد، أجاب: “اذا كان النقد ايجابياً وبناء ويبيّن إيجابيات أو سلبيات العمل بكلّ محبة، أتعامل معه بكل احترام ورحابة صدر، واذا صادفني أخطاء أحاول تفاديها والتعلّم منها، فما من أحد معصوم عن الخطأ”، وأوضح: “يزعجني تدخّل الناس في أموري الشخصية، واطلاق الشائعات التي تهدف الى التجريح والتحقير”.

(الديار)