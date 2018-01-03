فقد توازنه وأغمي عليه.. ماذا حصل مع هشام حداد؟

كان من المقرّر أن يصوّر الإعلامي هشام حداد حلقة جديدة من “لهون وبس” مساء الإثنين لعرضها كالمعتاد الليلة الماضية.

لكن هشام قد تعرّض لحالة فقدان توازن وإغماء بسيطة فتوجّه إلى مستشفى قرطباوي القريب من الاستديو في أدما وقد خضع لفحوصات طبية منها صورة للصدر وتخطيط للقلب ظناً منهم أنه تعرّض لأزمة قلبيّة.

وتبيّن فيما بعد أن ما حصل معه كان نتيجة إرهاق وتبيّن أنه بخير إستناداً الى نتائج الفحوص الطبية وقد نصحه الأطباء بالراحة لمدّة 5 ايام.

وتم تأجيل تصوير الحلقة إلى صباح أمس الثلاثاء على أن يقفل هشام خطه في الأيام المقبلة للراحة.

وكان قد غرّد حداد على تويتر قائلاً: “”هلق خلصت تصوير حلقة الليلة لانو مبارح ما قدرنا نصور بسبب اصابتي بعارض صحي بسيط سببه الإرهاق بشهر ١٢ … الحلقة رائعة ورح تموتو ضحك … المهم رح غيب عنكن ٥ ايام من أجل الراحة بعتذر من كل الارتباطات بس بحاجتها”.