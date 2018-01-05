وقع اشكال بين الإعلامي طوني خليفة خلال حلقة “العين بالعين” و “رجال حراسة” مريام كلينك, والذي على أثره, قام الإعلامي طوني خليفة بطرد مرافقي عارضة الأزياء ميريام كلينك، التي حلَّت ضيفةً في الحلقة، للحديث عن قضية تسميم الكلاب في الغبيري.

وجاءت خطوة خليفة بعد تدخل أحد مرافقي كلينك الموجودين في الأستديو لإسكات أحد الضيوف، الأمر الذي أدى الى انفعال خليفة، طالباً من مخرج البرنامج الإنتقال إلى فاصلٍ إعلاني.

إلى ذلك، عمدت كلينك إلى مغادرة الأستديو متضامنةً مع مرافقيها، فيما أبدى خليفة اعتذاره من المشاهدين والضيوف على ردِّ فعله.