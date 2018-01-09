إليكم حقيقة إلتحاق ممثلة من أصول لبنانية بمسلسل إسرائيلي

نشر موقع “روسيا اليوم” خبر “إلتحاق الممثلة الفرنسية لبنانية الأصل ليتيسيا ايدو بمسلسل إسرائيلي إسمه فوضى”.

وأضاف المقال أن ليتيسيا هي “بنت لأب لبناني وأم فرنسية، ولدت وترعرعت في فرنسا ولا تعرف لبنان ولم تزره أبدا، كما لا تجيد اللغة العربية”.

وبعدما اثار الخبر موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أوضحت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” و”اللقاء الوطنيّ ضدّ التطبيع في لبنان” لصحيفة “الأخبار” المعلومات التالية:

ليتيسيا من جدّ ذي أصول يهوديّة، وكان بحسب بعض المصادر مختاراً عن إحدى دوائر بيروت، أما أمّها فهي فنّانة لبنانيّة هربتْ من الحرب اللبنانية إلى فرنسـا، حيث التقت طبيباً ونحّاتاً فرنسيّاً فتزوّجا ورُزقا بولديْن آخريْن.

وعملت ليتيسيا في الكيان الصهيوني، و«اكتشفتْ» ذات يوم أنّ لديها «عائلة لبنانيّة يهوديّة جاءت إلى إسرائيل في سبعينيّات القرن العشرين».

ولم يقتصر تعامل ليتيسيا مع الإسرائيليين على مسلسل إسرائيلي واحد. فقد سبق أن مثّلت في فيلم إسرائيليّ بعنوان “ابني” وفيلم إسرائيلي آخر بعنوان “الهواء المقدّس”.