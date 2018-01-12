اشكال كبير في العرض المسرحي لفادي رعيدي.. والسبب زوجته

أفاد موقع “بصراحة” انه واثناء حضور الاعلامية دانييلا رحمة مع بعض الاصدقاء العرض المسرحي الكوميدي الخاص بالفنان فادي رعيدي في فندق “ريجنسي بالاس” وقع اشكالاً كبيراً تطور الى اتخاذ ادارة الفندق قراراً بوقف مسرحية “فادي رعيدي شو” نهائياً.

وفي التفاصيل فقد قامت الممثلة ريتا شويري زوجة فادي رعيدي بالتهجم على دانييلا رحمة واصدقائها الذين كانوا جالسين على الطاولة الامامية يتحدثون ويضحكون وطلبت منهم ان يخفضوا اصواتهم. لتعود وتتعرض لهم بكلام غير لائق خاصة ان صديقة “دانييلا” التي كانت جالسة على الطاولة نفسها كانت تصور على “انستاستوري” فقالت زوجة “رعيدي” حرفياً “مش مضطرين نشتغل كل السنة حتى تعملوها ستوري”.

وخلال المقطع الاخير من المسرحية توجهت الى الموجودين على الطاولة المذكورة وطلبت منهم المغادرة وقالت “مش خرجكن تحضروا “فادي رعيدي شو” انتوا خرجكن تكونوا على الروشة”.

ويبدو ان فادي رعيدي قد وافق زوجته على الاساءات التي صدرت منها وكررها من جديد خاصة بحق منطقة الروشة وهذا ما دفع بادارة الفندق الى ايقاف عرض “فادي رعيدي شو” نهائياً لأنها اعتبرت الموضوع فيه اساءة وقد يشكل استفزازاً للبعض. وفي معلومات خاصة بنا علمنا ان فادي رعيدي كان يواجه مشاكل مع ادارة الفندق ويبدو انها انفجرت بينهما ليلة السبت الماضي بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير الحالي.