بالفيديو.. زوج نورهان يقتحم استوديو ‘الجديد’: هيدا بدعسو تحت إجري !

حلّت الفنانة اللبنانية نورهان ضيفة ضمن برنامج “بلا تشفير” مع تمام بليق على “الجديد”.

وفي فقرة “فك الشيفرة”، وجّه بليق سؤالاً مستفزّاً ومخفياً على بطاقة لضيفته، ما أثار غضب زوجها.

وفي لحظة غضب، اقتحم الزوج عدنان ديراني الأستوديو، في الوقت الذي مزّقت فيه نورهان البطاقة التي احتوت السؤال.

وقالت الفنانة: “أنا لست قليلة أدب، لكنّني سأكون قليلة أدب للمرة الأولى. هذا أحقر وأسفل سؤال شفته بحياتي. وما فيي قلّك ليش، لأنّ ما بينحكى هيك شيء. عيب”.

أمّا ديراني فوجّه حديثه لبليق قائلاً: “هيدا بسمّو جنون، هيدا بدعسو تحت إجري، وبروح عليه قتلى. هيدا كان شرطي الأساسي، وأنت تخطّيت.. أنا بعتذر منّك، بس الموضوع استفزّني”.