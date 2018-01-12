ريكي مارتن يعلن زواجه رسمياً من حبيبه السوري: هو رجلي

أعلن الفنان البورتوريكي ريكي مارتن زواجه بشكل رسمي من الرسام السويدي، السوري الأصل، جوان يوسف.

وقال مارتن للصحفيين: “بصفتي الزوج، سنقيم حفلة كبيرة، وسأخبركم بمزيد من التفاصيل في غضون الشهرين المقبلين، وستتألف الحفلة من ثلاثة أجزاء، البروفات والغداء وحفل الغناء”.

وأضاف: “تبادلنا العهود، ووقعنا كل الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى ترتيبات ما قبل الزواج، وكل شئ آخر”.

وأوضح أنه لا يستطيع تقديم يوسف باعتباره خطيبه، ولكنه يفضل أن يقدمه كزوج، مضيفًا: “هو زوجي، ورجلي”.

وكان بدأ مارتن، 46 عامًا، علاقته بـ يوسف، 33 عامًا، عام 2016، وأعلنا خطوبتهما خلال برنامج الين ديجينيريس ، تشرين الثاني الماضي.

يشار الى ان مارتن انفصل عن حبيبه مدرب اليوغا كارلوس غونزاليز أبيلا منذ عامين تقريباً قبل الزواج رسميا وتبنيا معاً طفلين توأم.