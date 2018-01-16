فنانة عربية بأجرأ إعتراف: 3 مثليات حاولن إقامة علاقة معي..

خرجت الفنانة المصرية نجلاء بدر بتصريح جريء سبب صدمة لعدد كبير من محبيها تقوله للمرة الأولى.

نجلاء قالت إن هناك 3 نساء مثليات وقعن في حبها، وسبب لها هذا الأمر صدمة كبيرة، وأوضحت نجلاء أن اثنتين منهن كانتا خارج مصر وواحدة قابلتها في مصر.

نجلاء شرحت الأمر أثناء تواجدها مع سمر يسري في برنامج «أنا وأنا»، قائلة إن واحدة منهما كانت تعتبرها صديقة لها، ولاحظت اهتمامها الزائد بها، ولكنها لم تفسر ذلك بشكل خاطئ، حتى فوجئت أنها أرسلت لها خطاب رومانسي لتعبر لها عن حبها.

الفنانة المصرية أكدت أن الأمر صدمها بشدة وأنها تحدثت مع الفتاة وأخبرتها أن هذا الأمر لا يخصها وأنها إنسانة طبيعية، وانسحبت الفتاة فورا ولم ترها مرة أخرى.

نجلاء قالت إن الأمر تكرر معها مرتين بعد ذلك، وأنها لاحظت أن هذه الفتيات لا يقاومن أو يحاولن اقناع الطرف الآخر ولكنهن يستسلمن بسرعة وهذا أراحها كثيرا.

وتحدثت نجلاء عن علاقتها بزوجها مؤكدة ان هناك قواعد في العلاقة وانها لا تمرر أي غلط.

وأوضحت أنها لو قبلت بالغلط مرة لن تستطيع ان تغير بعد ذلك لأنه سيقول لها “ما انت قبل كده قبلتيه” وتابعت “فأنا من أولها ما بقبلوش”.

وعندما قالت لها سمر يسري أن الرجل هو الذي يتكلم بهذه الطريقة ردت نجلاء قائلة “انا برج الميزان نصي رجل ونصي ست”.