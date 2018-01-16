ناصر فقيه في هجوم عنيف على ريما الرحباني: فاشلة، شوفي حالك عالمراية

لا يزال تعليق المخرجة ريما الرحباني عبر فايسبوك، الذي تعرّضت فيه لشخص الفنانة اليسا، يتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز ردود الفعل اللاذعة التي وُجهت لها، ما جاء في تغريدة كتبها المخرج ناصر فقيه عبر “تويتر” قال فيها:

“يا ريما الرحباني … اولا أغاني فيروز مش ملكك الخاص بل ملك كل الناس. كل الناس غنِّت و بتغني ورح تغني أغاني فيروز مش بس اليسا. اذا انت فشلت مهنياً ما ضروري تفشِّي خلقك بغيرك. اخيراً شوفي حالك بالمراية قبل ما تحكي عن تِم غيرك. شكرًا”. يذكر ان الرحباني كانت قد سخرت من #اليسا وهي ترد على شاعر انتقد ألبوم فيروز الاخير، فكتبت ترد عليه: “بعيد الشر عن قلبو ومع مين بدنا نتسلى الليلة؟ أنا بقول حط عقلو براسو وعم يطبع ديوان الشعر بلكي الطبعة الاولى منهديها لإليسا تغنيها بلكي بتحل عن أغاني فيروز وبلكي حرام بيجلس تما شوي”.

المصدر: النهار