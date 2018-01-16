وصية عزت أبو عوف الغريبة تثيل الجدل.. “أحرقوا أعمالي”!

شهدت الدورة الثانية لمهرجان ” What Happens ” تكريم المتميزين من نجوم الفن والاعلام خلال العام 2017، حيث كان بينهم كل من احمد السقا الذي كُرّم عن فيلم “هروب اضطراري”، وعزت ابو عوف الّذي كُرّم عن مجمل اعماله.

وقد أثار أبو عوف جدلاً واسعاً حول وصيته بعد وفاته، حيث أشار بعد صعوده إلى المسرح وتسلمه الجائز إلى أن “وصيته هي أن تحرق أفلامه بالكامل بعد وفاته”، دون ان يكشف السبب وراء طلبه هذا.

وأضاف: “أعرف إنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبر عما بداخلي”.

وتم خلال الحفل تكريم روجينا علي بلقب “نجمة العرب” في الدراما بتصويت الجمهور الخليجي، احمد زاهر عن افضل ممثل عن “الطوفان”، وايهاب فهمي بلقب “نجم العرب” عن مسلسل “طاقة نور” ، محمد رياض عن “كفر دلهاب” ومنى عبد الغني عن أفضل برنامج اجتماعي بتصويت الجمهور الخليجي.