فنانون في السراي.. وهذا ما قالته مايا دياب عن الحريري

نشرت الفنانة مايا دياب على حسابها عبر تطبيق “انستغرام” صورتين جمعتاها برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعلّقت: “دولة الرئيس سعد الحريري شيخ الشباب وقلبه وعقله..شكراً..منحبّك”.

بدوره، نشر الفنان وائل جسار عبر حسابه على “الفايسبوك” صورة تجمعه بالرئيس سع الحريري.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس الحريري استقبل مجموعة من الفنانين اللبنانيين تحدث باسمهم على الأثر الملحن سمير صفير، فقال: “اجتمعنا كمجموعة من الفنانين مع الرئيس الحريري للبحث في التكليف المالي المفروض على الفنانين بطريقة عشوائية. وقد قدمنا له شكوى ووضعنا همومنا بين يديه، وكان بدوره متجاوبا للغاية معنا”.

وأضاف: “تحدثنا في عدة أمور، منها الضريبة المزدوجة بين الداخل والخارج والتكليف العشوائي الذي يُفرض على الفنانين، وهو تفهم كل هذه الأمور ووعدنا خيرا بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء ومع المعنيين، ونتمنى على كل المسؤولين في لبنان أن يقفوا إلى جانب الفنانين، لأننا نعتقد أن أجمل ما بقي في هذا البلد هم الفنانون. نأمل أن يصبح كل شيء جميلا في هذا البلد، والزملاء الفنانون كانوا سعداء للغاية بالاجتماع مع دولة الرئيس، ونأمل خيرا”.

وختم صفير قائلا: “نحن نعلم أن الرئيس الحريري يحب الفنانين والشباب، وهو شاب وحضاري. وقد وعدنا دولته أيضا بالاهتمام بموضوع حماية الملكية الفكرية التي تصون حقوق الفنان، والتي هي مهدورة منذ أيام سيد درويش وحتى اليوم. من هنا نأمل خيرا من هذا اللقاء”.

من جهته قال الفنان وليد توفيق: شكراً دولة الرئيس الحريري فلقد كنت في لقائي معك اليوم وزملائي نجوم الغناء والكلمة والموسيقى في لبنان كنت كما عودتنا دوماً داعما لكل ما من شأنه الإرتقاء بهذا الوطن . تحدثنا عن حقوق الملكية الفكرية وحقوق الفنان في لبنان بشكل عام فكان لقاء لمسنا فيه تقديركم ومحبتكم.