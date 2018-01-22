كشفت ممثلة أميركية عن تعرضها للاغتصاب وهي في سن الـ12، أثناء تمثيلها لأحد الأفلام.

وقالت إيليزا دوشكو، ابنة النجم الأميركي الشهير أرنولد شوارزنيغر، والبالغة من العمر 36 عاما، إنها اغتصبت وهي في الـ12 من عمرها، أثناء تمثيلها في فيلم “الكذب المبرر”.

وبحسب موقع “غازيتا. رو”، كشفت دوشكو إن الذي استدرجها واغتصبها كان يكبرها بـ 24 عاما، ويدعى جويل كرامير، وكان يشرف على المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية.

وأضافت أن مغتصبها كرامير كان صديقا لعائلتها ويحظى بثقتها وثقة والديها، ووعدها ذات مرة أن يرافقها إلى مسبح كي يدربها على حركات بهلوانية مثيرة تحت الماء، إلا أنه لم يف بوعده في ذلك اليوم واصطحبها إلى فندق.

وكشفت أن كرامير طلب منها بعد أن اغتصبها أن لا تخبر والديها أو أي شخص آخر بما حصل، وبالفعل لم تخبر والديها، ولكنها روت قصة اغتصابها لزميلتها التي تكبرها بعدة سنوات، وجاءت زميلتها في اليوم التالي إلى مكان التصوير، وأبلغت كرامير بأنها تريد التحدث معه حول الحادثة.

وأضافت أنها أصيبت في ذلك اليوم بكسور خلال “البروفة” التي تتضمن حركات بهلوانية، معتبرة أن كرامير انتقم منها وتعمد إسقاطها.

بدوره نفى مخرج فيلم “الكذب المبرر”، جيمس كاميرون معرفته بالواقعة، قائلا: “لو علمت حينها بما فعله هذا المجرم، لعملت كل ما بوسعي من أجل محاكمته، وما كان ليفلت من العقاب”.