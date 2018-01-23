كواليس the Voice Kids.. مشادة كلامية بين كاظم الساهر ووالد هذا المشترك

في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في the Voice Kids، واجه النجم العراقي كاظم الساهر صعوبة كبيرة في الاختيار بين المشاركين.

وفي التفاصيل، وخلال المواجهة الأخيرة لفريق “القيصر” والذي ضمّ المتسابقين سيف بو حمدان وميريتيا عماد وحمزة لبيض، اختار كاظم الاخير، الامر الذي شكل صدمة للعديد من المشاهدين.ولكن في الكواليس، لم يكن الساهر راضياً عن أداء فريقه بسبب الأغنية، فطلب في ختامها أن يغنّيها الفريق من جديد، إلا أن إدارة البرنامج لم توافق، فاختار لبيض، الامر الذي أثار غضب والد سيف.

وفي الكواليس أيضاً، صعد والد سيف إلى المسرح ممتعضاً، وسأل عن سبب اختيار كاظم لحمزة وعدم اختياره لسيف، وما الذي استطاع أن يقدّمه حمزة أكثر من سيف.

وأكد الفنان تامر حسني أن المواجهة الأخيرة في فريق كاظم تعد الأصعب، لأن الأصوات الثلاثة رائعة ولا يمكن الاختيار بينها.

ولقي الساهر الكثير من الانتقادات في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة، حيث اعتبر البعض أنه أخرج الأصوات الجيدة من خلال وضعهم في مواجهة واحدة، ما جعل مسألة الاختيار صعبة للغاية.