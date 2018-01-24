إليسا متهمة بالعمالة لإسرائيل!

شن مغردون هجوماً عنيفاً على المطربة إليسا، متهمينها بالعمالة لإسرائيل، وذلك بسبب تغريدة لها عبر “تويتر”، قالت فيها: “إنها تستعد للذهاب إلى السينما؛ لحضور فيلم “The post”، الذي أخرجه الأمريكي اليهودي، ستيفن سبيلبرغ.

ووصفت إليسا سبيلبرغ بالمخرج الكبير، معربة عن تشوقها لمشاهدة الفيلم.

ناشطون اعتبروا تغريدة إليسا استفزازا لمشاعرهم، ودعوة صريحة للتطبيع مع شخصية معروفة بدعهما لإسرائيل.

وقال ناشطون إن إليسا تعمّدت استفزاز اللبنانيين، من خلال ثنائها على المخرج سبيلبرغ، الذي دعم إسرائيل بمليون دولار خلال حرب تموز على لبنان عام 2006.

فيما دافع آخرون عنها، قائلين إن أنصار حزب الله يعملون على تخوين جميع من لم يوافق سياساتهم.

وأوضح مغردون أن غالبية نجوم هوليوود يدعمون اسرائيل بشكل علني، قائلين إن من أراد المقاطعة عليه مقاطعة جميع أفلام هوليوود.