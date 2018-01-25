بالفيديو – نادين الراسي تتعرض لحادث سير مروع!

نجت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعد تعرضها لحادث سير أدى إلى تحطم جانب من سيارتها بشكل كبير.

ونشرت “نادين” مقطع فيديو يوضح الأضرار البالغة التي أصابت سيارتها جراء هذا الحادث المروّع، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ““تويتر”

وطمأنت “نادين” جمهورها عبر الفيديو على حالتها الصحية قائلة: “الحمد لله على سلامة كل واحد بيعمل حادث، ما بني شي شوية وجع رأس”.

وقالت بعدها في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “كلّ شيء بيتعوَّض.. الحمد لله على كلّ شيء المُهِم ولادي ما كانوا معي، و أنا بخير”.