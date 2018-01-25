أعلنت الإعلامية بولا يعقوبيان مغادرتها تلفزيون “المستقبل”، عبر الهواء مباشرة ضمن برنامجها “انترفيوز”، ووجهت رسالة إلى الرئيس سعد الحريري والمشاهدين.

وقالت يعقوبيان للحريري: “أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم اترك ما تزعل مني”، واضافت: “أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر اني عملت معك (الحريري) وانك لبناني وغير فئوي، أفتخر بتمسكك بي رغم كل أرائي التي لم تعجبك أحياناً”، وإلى متابعي برنامجها قالت: “أتمنى أن أكون عند حظن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء”.