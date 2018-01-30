بعد استبعادها من The Voice.. جنة تكشف ما وعدها به القيصر!

علقت جنة الجندي، المشتركة التي خرجت من مرحلة المواجهة ضمن برنامج “ذا فويس كيدز” عن عدم شعورها بالحزن بسبب ذلك.

وقالت خلال بثّ مباشر عبر “فايسبوك” إنها لا تشعر بالاستياء وليست مستاءة من مدربها الفنان كاظم الساهر.

وأشارت إلى أنه كان يواجه موقفاً صعباً وأنه اضطر إلى أخذ هذا القرار خصوصاً بعد اختيار الفنان تامر حسني لأشرقت.

وأضافت أنه لا يمكن تمثيل مصر بشخصين وأن شخصاً واحداً يكفي، مشيرة إلى أنها رابحة لأن كاظم الساهر وعدها بأغنية مشتركة معه وأنها كسبت محبة الجمهور.

وأضافت أن الجميع ظلموا إلا أنهم كسبوا المشاركة في البرنامج. وتابعت أنها قررت المشاركة بدافع من حبها لكاظم الساهر وأنها لن تندم على ذلك يوماً.