هل سرق أبو أغنية “3 دقات” من مطرب إسباني؟

محمد ابراهيم – النهار

تسبب الفنان اللبناني جوني عواد في أزمة للفنان المصري أبو، بعدما سجّل أغنية باللغة الإسبانية على لحن أغنية “3 دقات” وسرّبها عبر الإنترنت، ما دفع البعض إلى تأكيد أن الأغنية الإسبانية هي الأصل، وأن أبو هو من سرق اللحن منه.

وعلمت “النهار” أن عواد أكد أنه طلب من أبو استغلال اللحن وتقديم أغنية إسبانية عليه، إلا أنّ إدارة أبو نفت لـ”النهار” صحة هذا الكلام جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أن “الفنان اللبناني لم يجرِ أي اتصال، ولم يتم إعطاؤه الحق في استغلال اللحن، ورغم أن ما فعله تسبب في ضرر بالغ للمطرب المصري إلا أنّ لا نيّة لمقاضاته”.

وعاد عواد وأوضح في مداخلة هاتفية عبر إذاعة “انرجي مصر” أنه سمع الأغنية للمرة الأولى بصوت أبو ويسرا، ولشدّة تأثره بها أحبّ أن يترجم كلماتها إلى الاسبانية على اعتبار أنه يدرّس هذه اللغة أيضاً، وتواصل مع الاعلامية ايناس الشوّاف لتنقل الأغنية بصوته إلى أبو كي يسمعها”. ولفت إلى أنّ سبب اقدامه على ترجمتها يعود لشدّة حبّه بالأغنية، فأراد أن ينقلها إلى الاسبانية كي تنشر السعادة كما فعلت في العالم العربي، موضحاً أنّها “خط أحمر لأبو”.

يُذكر أن أغنية “3 دقات” تم إطلاقها في مهرجان الجونة السينمائي وكتب كلماتها السيناريست تامر حبيب مع أبو الذي لحنها وقدمها مع الفنانة يسرا واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاحاً مبهراً.