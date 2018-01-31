بعد إستبعادها من “ذا فويس” نوال الكويتية تهاجم MBC!

بعد ساعات قليلة عن إستبعادها من برنامج “ذا فويس” وإستبدالها بالفنانة الإماراتية أحلام، هاجمت الفنانة نوال الكويتية إدارة MBC، معتبرة أنها تفتقد للمهنية والإحترافية.

وقالت نوال في بيان نشرته عبر حسابها الخاص على “تويتر”: “اود ان انوه الى انني تلقيت دعوة من الادارة العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركة وان اكون احد المحكمين. وتم ارسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال ادارة البرنامج، إلا انني تفاجأت مثلكم تماما بنشر اسماء لجنة الحكم لبرنامج ذا فويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا اعلمها مما يدل على عدم التزام ادارة mbc باتفاقها معي علما بأن ادارة برنامج ذا فويس قد اعلنت عن مشاركتي رسميا بعد ان تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للاصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين….

جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك أي لبس او تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي”.

المصدر: الديار