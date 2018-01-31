كاظم الساهر يتابع 4 نساء فقط عبر “تويتر”.. فمن هن؟

مما لا شكّ فيه أن قيصر الغناء الفنان العراقي كاظم الساهر يتمتع بشعبية تفوق التصور والعقل، وهذا ما يتبلور بشكل واضح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

حيث يتابع حساب القيصر حوالى أكثر من 6.5 مليون شخص. لكن الغريب في المضوع أن الفنان العراقي يتابع 12 حساباً فقط عبر “تويتر”، بينها 4 نساء، فمن هنّ؟

إذ يتابع الساهر حساب الفنانةنانسي عجرم والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالإضافة إلى الفنانة المغربية نجاة رجوي الّتي كانت ضمن فريقه في الموسم الثالث من The Voice وزميلتها المشتركة كريستين سعيد.

فيما يتابع أيضاً حسابيّ الفنانيين عاصي الحلاني وتامر حسني، زميليه في لجنة تحكيم The Voice وThe Voice kids، إضافة الى حسابات “MBC” و”Platinum Record”.

مما يعني أن متابعة الفنان العراقي، عبر “تويتر”، تقتصر على كل من عمل معه في برنامجيّ “The Voice” و”The Voice kids”.

(ياسمينا)