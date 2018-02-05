شهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مهرجان “هلا فبراير” في الكويت، مزاحا بينها وبين الحضور، حيث قال لها أحد الجمهور “عظمة على عظمة” فردت عليه حبيب قلبي، وقال آخر “بنحبك يا مصر”، فردت عليه: “مصر حبيبتنا كلنا، والدول العربية والكويت والإمارات وليبيا والعراق وسوريا”.

وعندما صرخت إحدى الفتيات قائلة: “مشربتش من نيلها”، أشارت شيرين بيديها “لا”، وقالت: “حرمت أتكلم في السياسة”.

وكانت شيرين قد وقعت في أزمة كبيرة في حفلة قديمة لها، عندما طالبتها واحدة من الجمهور بغناء أغنيتها الشهيرة “ما شربتش من نيلها”، وردت شيرين:” هيجيلك بلهارسيا اشربي مياه معدنية أفضل”.

وهو ما اعتبره البعض في مصر إهانة لنهر النيل، وتم ايقافها عن الغناء لفترة، والتحقيق معها في نقابة الموسيقيين، بل وأقام أحد المحامين دعوى قضائية ضدها.

(لها)