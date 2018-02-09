وائل كفوري يُحدث تغييرات!

يستعد النجم وائل كفوري لتسجيل أغنيات جديدة ضمن ألبومه الجديد الذي يعدّه، ووفق المعلومات فإن صدور الالبوم سيكون في منتصف الخريف المقبل، بحسب مصدر من شركة روتانا.

ولن يعود كفوري إلى الأغاني التي اتُهم بأنها حزينة أو سُمّيت بالمأساة، بحسب البعض، بل سيستعيد تجربة منتصف التسعينيات في الأعمال التي قدّمها ونالت قبولاً وتصاعداً في النجاح، وهو الآن بصدد التحضير لتقديم بعض الأغاني علماً بأن هناك متّسعاً من الوقت لإصدار ألبومه ولا سيّما أن شركة روتانا مشغولة حالياً بالعمل على إصدار ألبوم إليسا، المنتظر قريباً، وكذلك ألبوم فارس كرم.

بدوره يؤكد كفوري لكل مقربيه أنه بالرغم من الانتقادات التي طاولت ألبومه الأخير أخذت الأغاني مكانها السليم على الخريطة التسويقية، ويبلغ معدل استماع كل أغنية أكثر من 3 ملايين متابع على موقع “يوتيوب” وموقع أنغامي، بحسب كفوري، كما يشير إلى أن معظم الأغاني تطلب منه في الحفلات والمناسبات التي يقيمها.