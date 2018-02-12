بعد أنباء عودته إلى باب الحارة.. كيف علّق “الإدعشري”؟!

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية في الأيام الأخيرة أنباءً تؤكّد نيّة مُنتِجي باب الحارة إعادة النجم بسام كوسا، المعروف بشخصية “الإدعشري”، إلى العمل.

لكنّ رغبة القيّمين على العمل لم تتوافق مع رغبة النجم السوري، حيث رفض كوسا العودة للجزء العاشر من المسلسل رغم إصرار المخرج الذي وعد “الإدعشري” بإضافة شخصية جديدة ومحورية للعمل خلال أحداث الجزء العاشر، الذي سيعرض في رمضان القادم.

وكانت فكرة المخرج تقتضي ابتكار دورٍ جديد يتمثل بشخصية شقيق “الإدعشري” بهدف إعادة إحياء العمل، إلّا أنّ مساعيه لم تتكلّل بالنجاح.