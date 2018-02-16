عباس النوري يحكي عن موته وجنازته!

تداولت بعض المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة عن إصابة الممثل ​عباس النوري​ بجلطة ووفاته.

إلا أن زوجته الكاتبة ​عنود خالد نفت الخبر من خلال صورة نشرتها وقالت بحسب صفحة “دراما نيوز”: زوجي بخير الحمد لله، والإشاعة المؤذية غير صحيحة، والله يحميه ويحمي الجميع”.

وتعليقا على الحادثة قال عباس النوري بحسب موقع “سيدتي”: “أنا بخير و الحمد لله ولا صحة لكل ما أشيع حيث أقضي فترة راحة مع عائلتي “.

وعن مطلقي الشائعات وردّه عليهم: لا أعرف ربما هي ثقافة ” الفيسبوك ” وتعبئة الفراغ بالاهتمامات الفارغة على طريقة ” إملأ الفراغ التالي ” ويبقى السؤال الأهم أين الفائدة ومن المستفيد من هذه الشائعات. لو أن القصة نابعة من ذكاء كنا احترمنا ذكاء الفاعل ولكن حتى الذكاء بريء منهم .. ماذا يتوقعون مني مثلاً أن أقرأ الخبر و أخرج بجنازتي ؟” .

وأضاف: ” بكل الأحوال سأرحب بمطلقي هذه الشائعات في قبري عندما أموت وأحتفي بهم كما يجب والله يحمي و يسامح الجميع ” .