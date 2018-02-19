المغنية اللبنانية قمر تثير ضجة بنشرها صوراً عارية الصدر على انستغرام

نشرت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل “قمر” صوراً جريئة لها عبر حسابها على إنستغرام، اكتفت فيها بارتداء السروال فقط.

وتظهر قمر في صورتين تم التقاطهما من الخلف، بالأبيض والأسود، عارية الصدر حيث علّقت على إحدى الصورتين قائلة: “نعم لقد تغيرت. لا تسألني لماذا تغيرت؟ أسألني كيف تعلمت أن أكون كما أنا اليوم.”

الصورتان أثارتا انتقادات عديدة للمغنية اللبنانية، فيما عبّر البعض عن إعجابه بها.

يذكر أن قمر اعتادت على إثارة الجدل في الصور أن التي تظهر بها، وقد أثارت ضجة واسعة بعد صورتها مع ميليسا على السرير قبل عدة سنوات، إضافة الى صور أخرى عادة ما تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قمر قد طرحت العام الماضي فيديو كليب لأغنيتها «kiss my lips» عبر موقع يوتيوب، ظهرت خلاله بإطلالة مثيرة للجدل.

المصدر: CNN